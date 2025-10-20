Видача готівки за довіреністю в Ощадбанку — які проблема виникла в одного з клієнтів

Гроші в руці. Фото: Unsplash

Державний Ощадбанк є одним із найпопулярніших банків країни. Попри це, у клієнтів можуть виникнути проблеми зі зняттям готівки за довіреністю у цьому банку.

Про це йдеться в одному із повідомлень на порталі Мінфін у розділі, де можна лишати відгуки про роботу фінансових установ.

Реклама

Читайте також:

Що сталося

За словами українки, вона займається підприємницькою діяльність (має зареєстрований ФОП), тож у неї є рахунки у декількох банках, зокрема й в Ощадбанку. Жінка зробила нотаріальну довіреність, за якою її матері дозволялося керувати її рахунком.

Одна з клієнток поскаржилася, що Ощадбанк не видає гроші за довіреністю. Скриншот: Мінфін

"Але у Харкові кажуть, що так не можна. З якого це дива — вони не знають. Просто так їх банк вирішив, хоча гаряча лінія каже що можна", — йдеться у повідомленні.

Жінка зауважує, що в інших банках гроші з її рахунку знімали інші люди, які отримали від неї нотаріальну довіреність. Проблеми виникають лише з Ощадбанком.

"Це вже вважається порушенням прав людини", — підкреслила вона.

Що кажуть у банку

Ощадбанк не відреагував на скаргу жінки, яку вона опублікувала на порталі Мінфін. Однак на гарячій лінії фінустанови журналісту Новини.LIVE підтвердили, що за наявності нотаріальної довіреності банк має видавати готівку, якщо це потрібно.

"Про усі нюанси, які мають бути прописані в довіреності, має сказати нотаріус. Також довіреність можна завантажити на сайті Ощадбанку, віднести її нотаріусу й усе оформити", — розповіли у банку.

При цьому представник банку відмовився коментувати ситуацію, яка виникла в одному із харківських відділень Ощадбанку зазначивши, що йому про це нічого невідомо.

Раніше ми розповідали про платну послугу в Ощадбанку, від якої клієнти можуть відмовитися. Дізнавайтесь також, що не так з оформленням кредиту в Ощадбанку.