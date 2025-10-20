Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Довіреність на видачу готівки — чому відмовлять в Ощадбанку

Довіреність на видачу готівки — чому відмовлять в Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 15:34
Видача готівки за довіреністю в Ощадбанку — які проблема виникла в одного з клієнтів
Гроші в руці. Фото: Unsplash

Державний Ощадбанк є одним із найпопулярніших банків країни. Попри це, у клієнтів можуть виникнути проблеми зі зняттям готівки за довіреністю у цьому банку. 

Про це йдеться в одному із повідомлень на порталі Мінфін у розділі, де можна лишати відгуки про роботу фінансових установ.

Реклама
Читайте також:

Що сталося

За словами українки, вона займається підприємницькою діяльність (має зареєстрований ФОП), тож у неї є рахунки у декількох банках, зокрема й в Ощадбанку. Жінка зробила нотаріальну довіреність, за якою її матері дозволялося керувати її рахунком.

null
Одна з клієнток поскаржилася, що Ощадбанк не видає гроші за довіреністю. Скриншот: Мінфін

"Але у Харкові кажуть, що так не можна. З якого це дива — вони не знають. Просто так їх банк вирішив, хоча гаряча лінія каже що можна", — йдеться у повідомленні. 

Жінка зауважує, що в інших банках гроші з її рахунку знімали інші люди, які отримали від неї нотаріальну довіреність. Проблеми виникають лише з Ощадбанком. 

"Це вже вважається порушенням прав людини", — підкреслила вона.

Що кажуть у банку

Ощадбанк не відреагував на скаргу жінки, яку вона опублікувала на порталі Мінфін. Однак на гарячій лінії фінустанови журналісту Новини.LIVE підтвердили, що за наявності нотаріальної довіреності банк має видавати готівку, якщо це потрібно.

"Про усі нюанси, які мають бути прописані в довіреності, має сказати нотаріус. Також довіреність можна завантажити на сайті Ощадбанку, віднести її нотаріусу й усе оформити", — розповіли у банку. 

При цьому представник банку відмовився коментувати ситуацію, яка виникла в одному із харківських відділень Ощадбанку зазначивши, що йому про це нічого невідомо. 

Раніше ми розповідали про платну послугу в Ощадбанку, від якої клієнти можуть відмовитися. Дізнавайтесь також, що не так з оформленням кредиту в Ощадбанку

Ощадбанк гроші банки готівка довіреність
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації