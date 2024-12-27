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Пожизненные доплаты к пенсии — кому из украинцев назначают

27 декабря 2024 16:19
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Пенсии в Украине — кому назначают пожизненное денежное содержание
Человек с деньгами в руках. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине часть граждан получает большие пенсионные выплаты, поскольку им начисляют доплаты от прежних зарплат. Такие начисления подпадают под определение пожизненное денежного содержание, а сами доплаты полагаются украинцам, когда-то работавшим в местных, апелляционных судах и Верховном Суде.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Отмечается, что после выхода на пенсию эта категория граждан получает пожизненное денежное обеспечение. Пенсионный возраст для назначения выплат составляет:

  • 62 года — для мужчин;
  • 60 лет — для женщин.

Также важным условием для того, чтобы судья претендовал на пожизненные денежные доплаты от государства, является то, что он должен подать в отставку. При этом судьи в отставке, не достигшие пенсионного возраста, тоже могут получать ежемесячные пожизненные доплаты. А после выхода на пенсию у них есть право выбирать между денежным обеспечением или пенсией, что предусмотрено законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сколько доплачивают судьям на пенсии

Судьям в отставке доплачивают 50% от вознаграждений, которые получает судья, работающий на аналогичной должности. К тому же, за каждый год стажа более 20 лет размер содержания увеличивается на 2%.

Напомним, что украинцы, еще не достигшие пенсионного возраста, могут сейчас повысить размер своей будущей пенсии. Для этого нужно, чтобы работодатель исправно платил единые социальные взносы, принимаемые ПФУ.

Также мы говорили, что некоторые граждане могут получить десять пенсий сразу. Такая возможность есть, например, у мастеров спорта, если у них соответствующий страховой стаж.

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