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Довічні доплати до пенсії — кому з українців призначають

27 грудня 2024 16:19
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пенсії в Україні — кому призначають довічне грошове утримання
Людина з грошима в руках. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні частина громадян отримує більші пенсійні виплати, оскільки їм нараховують доплати з колишніх зарплат. Такі нарахування підпадають під визначення довічне грошове утримання, а самі доплати належать українцям, які колись працювали у місцевих, апеляційних судах та Верховному Суді.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ). 

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Зазначається, що після виходу на пенсію ця категорія громадян отримує довічне грошове забезпечення. Пенсійний вік для призначення виплат становить:

  • 62 роки — для чоловіків; 
  • 60 років — для жінок.

Також важливою умовою для того, щоби суддя претендував на довічні грошові доплати від держави є те, що він має подати у відставку. При цьому судді у відставці, які не досягли пенсійного віку, теж можуть отримувати щомісячні довічні доплати. А після виходу на пенсію у них є право обирати між утриманням або пенсією, що передбачено законом №1058-ІV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Скільки доплачують суддям на пенсії

Суддям у відставці доплачують 50% від винагород, які отримує суддя, що працює на аналогічній посаді. До того ж за кожен рік стажу понад 20 років розмір утримання збільшується на 2%.

Нагадаємо, що українці, які ще не досягли пенсійного віку, можуть зараз підвищити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього потрібно, аби роботодавець справно сплачував єдині соціальні внески, які приймає ПФУ. 

Також ми розповідали, що деякі громадяни можуть отримати десять пенсій одразу. Така можливість є, наприклад, у майстрів спорту, якщо вони мають відповідний страховий стаж. 

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