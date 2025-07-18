Льготы для УБД — какая помощь доступна военным в 2025 году

Военнослужащий ВСУ. Фото: УНИАН

В Украине гражданам, которые официально подтвердили свой статус участника боевых действий (УБД), дают ряд льгот. Предоставление привилегий таким людям закреплено законодательно.

Новини.LIVE рассказывают о важнейших льготах для УБД, которые можно оформить в 2025 году.

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Так, в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" отмечается, что УБД имеют право на:

бесплатные лекарственные средства на основании рецептов, первоочередное обслуживание в больницах, аптеках;

бесплатное протезирование вне очереди (за исключением протезов из драгоценных металлов);

пособие в связи с временной нетрудоспособностью в размере средней зарплаты. Стаж работы не влияет на выплату;

ежегодный отпуск, который можно взять в любое время и на 14-дневный отдых с сохранением зарплаты;

скидку в размере 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг;

скидку 75% на топливо для лиц, живущих в домах без центрального отопления;

бесплатный проезд городским, автобусным, железнодорожным и водным транспортом;

первоочередное право на должность, если предприятие решит сократить штат сотрудников;

досрочно выйти на пенсию (мужчины — после 55 лет, если есть стаж минимум в 25 лет, а женщины — после 50 лет, если есть стаж от 20 лет);

первоочередное право на жилье, если УБД нужно улучшить жилищные условия, кредит на ремонт и строительство, вступление в кооператив.

О чем еще стоит знать

Напомним, в 2025 году по случаю Дня Независимости Украины часть граждан получит денежные выплаты от государства. Дополнительная финансовая поддержка в этом году предусмотрена и для УБД. Условия для начисления денег являются следующими:

если УБД уже вышел на пенсию, то выплату он получит в августе вместе с пенсией;

УБД, которые еще не демобилизовались — по месту службы, но заявление на выплату должна подать воинская часть.

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