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Главная Финансы Доступны в июле — 10 важных льгот для военнослужащих

Доступны в июле — 10 важных льгот для военнослужащих

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 16:25
Льготы для УБД — какая помощь доступна военным в 2025 году
Военнослужащий ВСУ. Фото: УНИАН

В Украине гражданам, которые официально подтвердили свой статус участника боевых действий (УБД), дают ряд льгот. Предоставление привилегий таким людям закреплено законодательно.

Новини.LIVE рассказывают о важнейших льготах для УБД, которые можно оформить в 2025 году.

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Подробнее о важных льготах для УБД

Так, в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" отмечается, что УБД имеют право на:

  • бесплатные лекарственные средства на основании рецептов, первоочередное обслуживание в больницах, аптеках;
  • бесплатное протезирование вне очереди (за исключением протезов из драгоценных металлов);
  • пособие в связи с временной нетрудоспособностью в размере средней зарплаты. Стаж работы не влияет на выплату;
  • ежегодный отпуск, который можно взять в любое время и на 14-дневный отдых с сохранением зарплаты;
  • скидку в размере 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • скидку 75% на топливо для лиц, живущих в домах без центрального отопления;
  • бесплатный проезд городским, автобусным, железнодорожным и водным транспортом;
  • первоочередное право на должность, если предприятие решит сократить штат сотрудников;
  • досрочно выйти на пенсию (мужчины — после 55 лет, если есть стаж минимум в 25 лет, а женщины — после 50 лет, если есть стаж от 20 лет);
  • первоочередное право на жилье, если УБД нужно улучшить жилищные условия, кредит на ремонт и строительство, вступление в кооператив.

О чем еще стоит знать

Напомним, в 2025 году по случаю Дня Независимости Украины часть граждан получит денежные выплаты от государства. Дополнительная финансовая поддержка в этом году предусмотрена и для УБД. Условия для начисления денег являются следующими:

  • если УБД уже вышел на пенсию, то выплату он получит в августе вместе с пенсией;
  • УБД, которые еще не демобилизовались — по месту службы, но заявление на выплату должна подать воинская часть.

Ранее стало известно, что парламент обновил закон о защите военных и их семей. Депутаты, в частности, определили механизм выплаты разовой помощи, если военный умер в плену.

Также мы рассказывали, что военнослужащие в Украине получат новые льготы. Известно, какую дополнительно преференцию предоставят защитникам.

выплаты ВСУ льготы УБД военнослужащие
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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