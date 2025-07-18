Пільги для УБД — яка допомога доступна військовим у 2025 році

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: УНІАН

В Україні громадянам, які офіційно підтвердили свій статус учасника бойових дій (УБД), встановлюють низку пільг. Надання привілеїв таким людям закріплене законодавчо.

Новини.LIVE розповідають про найважливіші пільги для УБД, які можна оформити у 2025 році.

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Детальніше про важливі пільги для УБД

Так, у статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" зазначається, що УБД мають право на:

безплатні лікарські засоби на підставі рецептів, першочергове обслуговування в лікарнях, аптеках;

безплатне протезування поза чергою (за винятком протезів з дорогоцінних металів);

допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю у розмірі середньої зарплати. Стаж роботи не впливає на виплату;

щорічну відпустку, якою можна скористатися у будь-який час та на 14-денний відпочинок зі збереженням зарплати;

знижку у розмірі 75% на оплату житлово-комунальних послуг;

знижку 75% на паливо для осіб, які живуть в будинках без центрального опалення;

безплатний проїзд міським, автобусним, залізничним і водним транспортом;

першочергове право на посаду, якщо підприємство вирішить скоротити штат співробітників;

достроковий вихід на пенсію (чоловіки — після 55 років, якщо є стаж мінімум у 25 років, а жінки — після 50 років, якщо є стаж від 20 років);

першочергове право на житло (якщо УБД потрібно поліпшити житлові умови), позику на ремонт і будівництво, вступ до кооперативу.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, у 2025 році з нагоди Дня Незалежності України частина громадян отримає грошові виплати від держави. Додаткова фінансова підтримка цього року передбачена й для УБД. Умови для нарахування грошей є наступними:

якщо УБД вже вийшов на пенсію, то виплату він отримає у серпні разом із пенсією;

УБД, які ще не демобілізувалися — за місцем служби, але заяву на виплату має подати військова частина.

Раніше стало відомо, що парламент оновив закон щодо захисту військових та їх родин. Депутати, зокрема, визначили механізм виплати разової допомоги, якщо військовий помер у полоні.

Також ми розповідали, що військовослужбовці в Україні отримають нові пільги. Відомо, яку додатково преференцію нададуть захисникам.