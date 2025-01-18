Открытие доступа к банковской тайне — реакция Нацбанка на предложение Минфина

Женщина проводит расчеты по карте. Иллюстративное фото: ransmitter.ieee.org

Национальный банк Украины выступил против предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне. Таким образом в институции ответили на предложения Министерства финансов открыть финансовые данные украинцев налоговикам.

Соответствующее сообщение НБУ опубликовал в Facebook.

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"По решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доводы обоснованности, целесообразности и наличия оснований для получения такой информации, что является важным предохранителем для ограничения доступа контролирующих органов к частной информации о лице", — отметили в НБУ.

Также в Нацбанке отметили, что общественно-важная цель не оправдывает разглашение банковской тайны автоматически и каждый раз. В то же время в ЕС защита частной собственности, в том числе и персональных финансовых данных, — неотъемлемая часть верховенства права.

"Любое необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям", — добавили в учреждении.

Сообщение НБУ в Facebook. Фото: скриншот

Сообщение НБУ в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко считает необходимым отменить банковскую тайну для фискальных органов. По его мнению, это часть обязательств страны перед вступлением в ЕС.

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