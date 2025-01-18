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Доступ до банківської таємниці — в НБУ відповіли Мінфіну

18 січня 2025 20:44
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Відкриття доступу до банківської таємниці — реакція Нацбанку на пропозицію Мінфіну
Жінка проводить розрахунки за карткою. Ілюстративне фото: ransmitter.ieee.org
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Національний банк України виступив проти надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці. Таким чином в інституції відповіли на пропозиції Міністерства фінансів відкрити фінансові дані українців податківцям.

Відповідне повідомлення НБУ опублікував у Facebook.

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"За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу", — зазначили в НБУ.

Також у Нацбанку наголосили, що суспільно-важлива мета не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і щоразу. Водночас в ЄС захист приватної власності, в тому числі й персональних фінансових даних, — невіддільна частина верховенства права.

"Будь-яке необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян та суперечить європейським цінностям", — додали в установі. 

Доступ до банківської таємниці — в НБУ відповіли Мінфіну - фото 1
Повідомлення НБУ у Facebook. Фото: скриншот
Доступ до банківської таємниці — в НБУ відповіли Мінфіну - фото 2
Повідомлення НБУ у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко вважає необхідним скасувати банківську таємницю для фіскальних органів. На його думку, це частина зобов'язань країни перед вступом до ЄС.

Також Новини.LIVE роз'яснили, що таке банківська таємниця, для чого вона потрібна та чому її хочуть скасувати.

Сергій Марченко НБУ Мінфін ЄС банківська таємниця

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