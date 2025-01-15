У Мінфіні хочуть відкрити фінансові дані українців

У Мінфіні пояснили, навіщо відкривати фінансові дані українців
Очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко переконаний, що необхідно скасувати "банківську таємницю" для податківців. Він вважає таке нововведення частиною євроінтеграційних зобов’язань нашої держави.
Про це Марченко повідомив в ефірі подкасту "УТ-2" у вівторок, 15 січня.
Скасування "банківської таємниці"
"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків — це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає", — сказав Марченко.
На думку Марченка, доступ до банківської таємниці повинні отримати не усі правоохоронці, а лише фіскальні органи.
"Тільки якщо буде певна судова підстава, ця інформація буде надана", — пояснив міністр.
Глава Мінфіну також уточнив, що податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації:
"При роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами, ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це", — пояснив Марченко суть нововведення.
Він наголосив, що це буде база даних, через яку працюватимуть з ризиками, на кшталт тих, коли у когось на рахунках з'являтимуться мільярдні кошти, надходження яких ніхто не може пояснити.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна профінансувала всі пріоритетні видатки у 2024 році.
Нагадаємо, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки 15 мільярдів доларів. Це кошти від заморожених активів РФ.
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