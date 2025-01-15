У Мінфіні хочуть відкрити фінансові дані українців

Глава Мінфіну Сергій Марченко. Фото: Сьогодні

Очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко переконаний, що необхідно скасувати "банківську таємницю" для податківців. Він вважає таке нововведення частиною євроінтеграційних зобов’язань нашої держави.

Про це Марченко повідомив в ефірі подкасту "УТ-2" у вівторок, 15 січня.

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Скасування "банківської таємниці"

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків — це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає", — сказав Марченко.

На думку Марченка, доступ до банківської таємниці повинні отримати не усі правоохоронці, а лише фіскальні органи.

"Тільки якщо буде певна судова підстава, ця інформація буде надана", — пояснив міністр.

Глава Мінфіну також уточнив, що податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації:

"При роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами, ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це", — пояснив Марченко суть нововведення.

Він наголосив, що це буде база даних, через яку працюватимуть з ризиками, на кшталт тих, коли у когось на рахунках з'являтимуться мільярдні кошти, надходження яких ніхто не може пояснити.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна профінансувала всі пріоритетні видатки у 2024 році.

Нагадаємо, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки 15 мільярдів доларів. Це кошти від заморожених активів РФ.