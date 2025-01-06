Пенсии в Украине — кто из женщин имеет право на досрочные выплаты в 2025 году

Женщина средних лет. Фото: Freepik

В Украине некоторые женщины могут выйти на пенсию досрочно в 50-летнем возрасте при условии наличия соответствующего страхового стажа. Такое право предусмотрено тем, кто воспитывал детей с инвалидностью с детства.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Правила досрочного выхода на пенсию для женщин

В ПФУ рассказали, что женщины, которые занимались воспитанием детей с инвалидностью до шести лет, могут воспользоваться правом выхода на заслуженный отдых в 50 лет, если есть необходимое количество страхового стажа. Это предусмотрено положениями закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Правила досрочного выхода на пенсию для лица, воспитывавшего ребенка с инвалидностью:

возраст женщины — не менее 50 лет;

страховой стаж — не менее 15 лет;

у ребенка есть статус ребенка-инвалида/инвалида с детства;

есть подтверждение факта того, что ребенка до шести лет воспитывали в семье.

Как подать заявление на досрочное назначение пенсии

Женщины должны подать заявление на досрочное назначение пенсии еще до наступления 50 лет, то есть за месяц до даты рождения.

Нужно подготовить следующий пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы, где говорится о стаже (это может быть трудовая книжка, диплом об обучении, свидетельство о рождении);

если была изменена фамилия, то свидетельство о браке;

документы, где признается инвалидность с детства (выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии);

медицинское заключение медучреждения;

удостоверение получателя соцпомощи;

справка из органа, где назначают помощь, о периоде предоставления соцпомощи;

справка о зарплате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию заявительницы);

реквизиты банковского счета (для начисления денег через банк);

фото для пенсионного удостоверения (2,5х3 см).

В частности, документы можно подать дистанционно:

авторизоваться на портале ПФУ с помощью КЭП;

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии";

во всплывающем окне нажать кнопку "Продолжить";

избрать вид пенсии — "Пенсия по возрасту";

дать ответы на вопросы анкеты;

закрепить просканированные документы и нажать кнопку "Сформировать заявление";

в случае появления полной формы заявления на назначение пенсии — можно внести правки в данные;

подписать заявление с помощью электронной подписи;

направить в ПФУ, выбрав пункт "Подписать и отправить в ПФУ".

"С результатом относительно принятого решения о назначении пенсии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения", — добавили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Ранее мы писали, что украинцам по-новому будут назначать пенсии по возрасту. Для выхода на пенсию снова ужесточили требования страхового стажа.

Также мы объясняли, что часть пенсионеров будет иметь меньшие пенсии, чем обычно. Правительство приняло решение об ограничении выплат гражданам, которые получают пенсии по спецзаконам.