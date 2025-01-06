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Дострокова пенсія — кому з жінок дають виплати у 50 років

6 січня 2025 12:00
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто з жінок має право на дострокові виплати у 2025 році
Жінка середніх років. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні деякі жінки можуть вийти на пенсію достроково у 50-річному віці за умови наявності відповідного страхового стажу. Таке право передбачене тим, хто виховував дітей з інвалідністю з дитинства.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Правила дострокового виходу на пенсію для жінок

У ПФУ розповіли, що жінки, які займались вихованням дітей з інвалідністю до шести років, можуть скористатися правом виходу на заслужений відпочинок у 50 років, якщо є необхідна кількість страхового стажу. Це передбачено положеннями закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Правила дострокового виходу на пенсію для особи, що виховувала дитину з інвалідністю:

  • вік жінки — щонайменше 50 років;
  • страховий стаж — щонайменше 15 років;
  • у дитини є статус дитини-інваліда/інваліда з дитинства;
  • є підтвердження факту того, що дитину до шести років виховували в сім’ї.

Як подати заяву на дострокове призначення пенсії

Жінки мають подати заяву на дострокове призначення пенсії ще до настання 50 років, тобто за місяць до дати народження.

Потрібно підготувати наступний пакет документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • документи, де йдеться про стаж (це може бути трудова книжка, диплом про навчання, свідоцтво про народження);
  • якщо було змінене прізвище, то свідоцтво про шлюб;
  • документи, де визнається інвалідність з дитинства (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);
  • медичний висновок медзакладу;
  • посвідчення отримувача соцдопомоги;
  • довідка з органу, де призначають допомогу, про період надання соцдопомоги;
  • довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням заявниці);
  • реквізити банківського рахунку (для нарахування грошей через банк);
  • фото для пенсійного посвідчення (2,5х3 см).

Зокрема, документи можна подати дистанційно:

  • авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою КЕП;
  • у розділі "Про пенсійне забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії";
  • у спливаючому вікні натиснути кнопку "Продовжити";
  • обрати вид пенсії — "Пенсія за віком";
  • дати відповіді на запитання анкети;
  • закріпити проскановані документи й натиснути кнопку "Сформувати заяву";
  • у разі появи повної форми заяви на призначення пенсії — можна внести правки в дані;
  • підписати заяву за допомогою електронного підпису;
  • надіслати до ПФУ, обравши пункт "Підписати й надіслати до ПФУ".

"З результатом щодо прийнятого рішення про призначення пенсії можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення", — додали у пресслужбі Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що українцям по-новому будуть призначати пенсії за віком. Для виходу на пенсію знову посилили вимоги страхового стажу. 

Також ми пояснювали, що частина пенсіонерів буде мати менші пенсії, ніж зазвичай. Уряд ухвалив рішення про обмеження виплат громадянам, які отримують пенсії за спецзаконами.

виплати пенсії ПФУ пенсіонери жінки соцвиплати

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15:10 Перевізники у Києві підняли ціни — які тарифи в маршрутках

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:02 Гроші не потрібні – за що можна не платити пенсіонерам в Україні

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