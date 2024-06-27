Пенсии в 2024 году — при каких условиях УБД гарантируют досрочные выплаты

Досрочная пенсия — какие условия для УБД в 2024 году
Участники боевых действий (УБД) имеют право выходить на заслуженный отдых гораздо раньше. Известно, какие действуют условия относительно досрочной пенсии в 2024 году.
О таких нюансах рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Условия и размеры пенсий для УБД
Как отмечают специалисты, вопрос назначения пенсии для участников боевых действий (УБД) регулирует статья 115 закона от 9 июля 2003 г. № 1058-IV.
На досрочное пенсионное обеспечение по возрасту имеют право:
- мужчины — после возраста 55 лет и наличия страхового стажа минимум 25 лет;
- женщины — после возраста 50 лет при наличии стажа не менее 20 лет.
Размер пенсии такой категории граждан зависит от двух важнейших факторов. А именно:
- продолжительности полученного страхового стажа;
- дохода, с которого уплачены страховые взносы.
Также по правилам, к выплатам устанавливают:
- 25% повышение от прожиточного минимума, что предусмотрено для граждан, потерявших трудоспособность;
- целевая денежная помощь на проживание (40 грн);
- ежемесячная госпомощь к пенсии, если ежемесячный размер пенсии (с доплатами, повышениями, индексацией и другими надбавками к пенсиям, предусмотренными законом, кроме пенсий за особые заслуги) меньше суммы в 4958 грн.
Документы для оформления пенсии
Пенсионные выплаты участники боевых действий могут получить, предоставив пакет документов. Требуется наличие:
- паспорта гражданина;
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- трудовой книжки или документов о стаже (документы о службе);
- справки о заработной плате по декабрь 2016-го (если нет информации о зарплатах в Реестре застрахованных лиц);
- удостоверение участника боевых действий;
- справки об участии в мероприятиях по обороне страны;
- фотографии для удостоверения.
Заявления о назначении или перерасчете пенсии УБД может подавать:
- на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда по ссылке;
- лично через любой сервисный центр ПФУ.
Что еще стоит знать
Напомним, максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена и устанавливается с учетом прожиточного минимума, который ежегодно определяется с первого января. Однако такие пенсии доступны не всем украинцам.
Также писали, что после войны в Украине планируют внедрить накопительную пенсионную систему как обязательный элемент пенсионного страхования. В итоге можно будет получать две выплаты одновременно.
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