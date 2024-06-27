Пенсии в 2024 году — при каких условиях УБД гарантируют досрочные выплаты

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Участники боевых действий (УБД) имеют право выходить на заслуженный отдых гораздо раньше. Известно, какие действуют условия относительно досрочной пенсии в 2024 году.

О таких нюансах рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Условия и размеры пенсий для УБД

Как отмечают специалисты, вопрос назначения пенсии для участников боевых действий (УБД) регулирует статья 115 закона от 9 июля 2003 г. № 1058-IV.

На досрочное пенсионное обеспечение по возрасту имеют право:

мужчины — после возраста 55 лет и наличия страхового стажа минимум 25 лет;

женщины — после возраста 50 лет при наличии стажа не менее 20 лет.

Размер пенсии такой категории граждан зависит от двух важнейших факторов. А именно:

продолжительности полученного страхового стажа;

дохода, с которого уплачены страховые взносы.

Также по правилам, к выплатам устанавливают:

25% повышение от прожиточного минимума, что предусмотрено для граждан, потерявших трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание (40 грн);

ежемесячная госпомощь к пенсии, если ежемесячный размер пенсии (с доплатами, повышениями, индексацией и другими надбавками к пенсиям, предусмотренными законом, кроме пенсий за особые заслуги) меньше суммы в 4958 грн.

Документы для оформления пенсии

Пенсионные выплаты участники боевых действий могут получить, предоставив пакет документов. Требуется наличие:

паспорта гражданина;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудовой книжки или документов о стаже (документы о службе);

справки о заработной плате по декабрь 2016-го (если нет информации о зарплатах в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение участника боевых действий;

справки об участии в мероприятиях по обороне страны;

фотографии для удостоверения.

Заявления о назначении или перерасчете пенсии УБД может подавать:

на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда по ссылке;

лично через любой сервисный центр ПФУ.

Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена и устанавливается с учетом прожиточного минимума, который ежегодно определяется с первого января. Однако такие пенсии доступны не всем украинцам.

Также писали, что после войны в Украине планируют внедрить накопительную пенсионную систему как обязательный элемент пенсионного страхования. В итоге можно будет получать две выплаты одновременно.