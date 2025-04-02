Счета за газ — когда пенсионеры могут не платить за доставку

Коммунальные квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским потребителям несколько лет приходит вторая коммунальная квитанция за доставку газа. Известно, могут ли украинские пенсионеры не оплачивать этот отдельный счет.

Об этом говорится в материалах Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте также:

Могут ли пенсионеры не платить за доставку газа

По данным НКРЭКУ, все граждане должны оплачивать счета в коммунальных квитанциях за доставку газа, в том числе и пенсионеры. Исключений в этом требовании нет.

При этом платить надо даже тогда, когда человек не пользуется газом, но в дальнейшем подключен к сети. В таких случаях для расчета платежа учитывают минимально утвержденные показатели.

Однако есть только один случай, когда граждане могут не платить за доставку голубого топлива. Для этого надо полностью отключиться от газовой сети. Пенсионер может также отключиться от газовой сети, если нет в этом необходимости.

Как расторгнуть договор с поставщиком и куда писать жалобы

Если есть такое желание, нужно разорвать контракт с компанией, обслуживающей дом. Гражданин должен осуществить следующую процедуру:

обратиться за получением специального акта об остановке поставок газа;

сообщить оператору газораспределительной сети о желании расторгнуть договор.

"Прекращение (ограничение) газоснабжения (распределения природного газа) потребителю осуществляется, в частности, путем перекрытия запорных устройств или установки инвентарной заглушки и их опломбирования", — сообщают в Нацкомиссии.

В случае отказа оператора ГРМ, потребители могут обращаться с соответствующей жалобой в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в энергетике и коммунуслугах.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд лишил льгот за коммунальные услуги некоторых сельских педагогов. По мнению государства, эта категория людей имеет размер налоговой соцльготы в 4,2 тыс. гривен, поэтому в помощи не нуждается.

Также сообщалось, что надо, чтобы получить льготу пенсионерам в селе. Они должны иметь не менее трех лет стажа в профессии и на дату выхода на пенсию работать в должности педагога.