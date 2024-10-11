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Помощь украинским беженцам в Европе хотят сократить — детали

11 октября 2024 13:32
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Украинцы в Европе — беженцам в Ирландии планируют сократить помощь
Украинские беженцы. Фото: Alamy
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Ирландское правительство намерено ввести значительные изменения в политику поддержки граждан Украины. Эти изменения, как утверждается, направлены на оптимизацию расходов и стимулирование беженцев к улучшению своего финансового положения через активное трудоустройство.

Об этом сообщает The Irish Times.

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Какие изменения ждут украинцев

Есть вероятность, что с марта 2025 года гражданам Украины в Ирландии перестанут предоставлять бесплатное жилье. По состоянию на середину 2024 года в государственных жилищах проживало более 35 000 человек, хотя эта цифра значительно уменьшилась по сравнению с прошлым годом, когда там было около 60 000 жителей.

По информации, полученной от правительственных источников, решение об изменениях в политике помощи беженцам из Украины в настоящее время находится на стадии разработки и может измениться до момента утверждения. Стратегия Ирландии, направленная на оптимизацию расходов на поддержку беженцев, предусматривает не только отмену льгот, но и уменьшение финансовых выплат.

Власти страны рассматривают следующие меры по регулированию ситуации:

  • Введение правила "максимального срока пребывания" в государственном жилье для проживающих там длительное время.
  • Ограничение финансирования проживания для лиц с доходами, превышающими определенный порог.
  • Возможно лишение права на повторное поселение в бесплатных гостиницах или общежитиях для украинцев, вернувшихся в Ирландию после выезда за границу.

Эти инициативы еще не обсуждались в Кабинете министров, поскольку продолжается процесс разработки идей и прогнозирования потенциальных последствий введения нововведений. Однако, учитывая общеевропейскую тенденцию к уменьшению социальной и финансовой поддержки беженцев, есть вероятность, что изменения все же могут быть реализованы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше изменились правила предоставления социальных выплат для украинских беженцев. Речь идет о начислении на детей от 12 до 35 месяцев жизни.

Мы также писали, что украинцы, решившие найти спасение от войны в Канаде, могут столкнуться с трудностями при получении статуса беженца. В то же время соотечественники могут рассчитывать на помощь в этой стране.

финансовая помощь Ирландия беженцы жилье соцвыплаты

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