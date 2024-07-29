Беженцы в Германии — часть украинцев могут лишить помощи

Помощь для беженцев в Германии могут пересмотреть — детали
В Германии оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Ожидается, что это станет действенным стимулом для поиска работы.
Об этом сообщает издание медиагруппы Funke.
Инициатива отмены выплат для украинцев в Германии
По словам генерального секретаря крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Карстена Линнеманна, в Германии насчитывается множество людей, которые принципиально не желают работать. Он считает, что сокращение социальных выплат не подталкивает граждан к поиску работы, поэтому нужно совсем их отменить.
"Необходимо полностью отменить поддержку базового дохода", —заявил Линнеманн.
Он привел пример других европейских стран. Так, во многих странах работают более 50% украинских граждан, где выплаты либо существенно сокращены, либо отменены совсем, тогда как в Германии, где самые высокие выплаты для беженцев, только 25% работают.
По мнению политика, дело именно в отсутствии стимулов со стороны правительства побуждать украинцев искать работу.
"Украинцы также защищают нашу свободу. Но если есть выгода, то она связана с чем-то вместо этого. Это касается и трудоустройства", — сообщил он.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что украинские беженцы с видом на жительство и работой смогут остаться в стране в дальнейшем, поэтому призвал трудоустраиваться.
Сколько украинцев в Германии работают
Как свидетельствует информация Министерства труда, из более чем одного миллиона украинских беженцев в Германии количество лиц трудоспособного возраста превышает 800 тыс. человек. Однако лишь около четверти из них работают.
Как отмечается, постоянную работу имеют 187 тыс. украинцев, 47 тыс. — имеют временную работу. То есть в общей сложности 234 тыс. работающих украинцев.
В среднем украинцы в Германии зарабатывают 1334 евро чистыми в месяц.
Что еще стоит знать
Напомним, как следует из нового исследования Gradus Research, большинство украинских беженцев в будущем собираются вернуться домой. Причиной называют невозможность адаптироваться к жизни в новых странах.
Также мы писали, что украинцам в Польше будет предложена новая программа финансовой помощи, направленная на выезд из коллективных приютов и самостоятельную оплату жилья. Смета соответствующего проекта составляет 22 миллиона евро.
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