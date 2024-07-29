Беженцы в Германии — часть украинцев могут лишить помощи

Украинцы в Германии. Фото: dyvys.info

В Германии оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Ожидается, что это станет действенным стимулом для поиска работы.

Об этом сообщает издание медиагруппы Funke.

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Инициатива отмены выплат для украинцев в Германии

По словам генерального секретаря крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Карстена Линнеманна, в Германии насчитывается множество людей, которые принципиально не желают работать. Он считает, что сокращение социальных выплат не подталкивает граждан к поиску работы, поэтому нужно совсем их отменить.

"Необходимо полностью отменить поддержку базового дохода", —заявил Линнеманн.

Он привел пример других европейских стран. Так, во многих странах работают более 50% украинских граждан, где выплаты либо существенно сокращены, либо отменены совсем, тогда как в Германии, где самые высокие выплаты для беженцев, только 25% работают.

По мнению политика, дело именно в отсутствии стимулов со стороны правительства побуждать украинцев искать работу.

"Украинцы также защищают нашу свободу. Но если есть выгода, то она связана с чем-то вместо этого. Это касается и трудоустройства", — сообщил он.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что украинские беженцы с видом на жительство и работой смогут остаться в стране в дальнейшем, поэтому призвал трудоустраиваться.

Сколько украинцев в Германии работают

Как свидетельствует информация Министерства труда, из более чем одного миллиона украинских беженцев в Германии количество лиц трудоспособного возраста превышает 800 тыс. человек. Однако лишь около четверти из них работают.

Как отмечается, постоянную работу имеют 187 тыс. украинцев, 47 тыс. — имеют временную работу. То есть в общей сложности 234 тыс. работающих украинцев.

В среднем украинцы в Германии зарабатывают 1334 евро чистыми в месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, как следует из нового исследования Gradus Research, большинство украинских беженцев в будущем собираются вернуться домой. Причиной называют невозможность адаптироваться к жизни в новых странах.

Также мы писали, что украинцам в Польше будет предложена новая программа финансовой помощи, направленная на выезд из коллективных приютов и самостоятельную оплату жилья. Смета соответствующего проекта составляет 22 миллиона евро.