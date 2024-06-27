Стало відомо, скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах

Українці працюють на виробництві. Фото: dvhn.nl

У новому досліджені виявили, що зарплата українців у Німеччині у середньому в чотири рази вища за зарплату в Україні. Водночас в Нідерландах зарплата втричі перевищує українську.

Про це свідчать результати дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

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У середньому, українці в Німеччині заробляють 1334 євро чистими на місяць, а в Нідерландах — 1104 євро. Це означає, що зарплата українців в Німеччині в середньому в чотири рази вища, ніж в Україні, а в Нідерландах — утричі.

Дослідження також показує, що 28% українців в Німеччині отримують від 1500 до 1999 євро чистими, тоді як 22% заробляють менше 499 євро. За таких умов, близько 70% українців в Німеччині і 73% в Нідерландах оцінюють свій фінансовий стан як "середній".

Дослідження також вказує на те, що 25% українців в Німеччині регулярно надсилають гроші на батьківщину, у порівнянні з 11% в Нідерландах.

Інфографіка від Міграційної платформи EWL

Нагадаємо, за даними сайту пошуку роботи Work.ua, середня зарплата в Україні з 2022 по 2024 рік зросла на 30%, і станом на початок цього року становить 19,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який використовується для розрахунку пенсій. Згідно з даними фонду, середня зарплата українців значно зросла за останній рік.