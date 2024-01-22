Больничные в 2024-м — как правильно рассчитать размер помощи

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

Украинцы имеют право на пособие по временной потере трудоспособности, которая призвана компенсировать утраченный заработок. Эксперты рассказали, как посчитать размер пособия по больничным в 2024 году.

Об этом говорится в материалах правительства.

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По украинскому законодательству, размер помощи по больничным зависит от среднедневной заработной платы работника и продолжительности страхового стажа.

Размеры больничных застрахованным лицам в зависимости от стажа таковы:

50% средней зарплаты (дохода) — застрахованным гражданам, у которых страховой стаж составляет не более 3 лет;

60% — срок страхового стажа — от 3 до 5 лет;

70% — страховой стаж составляет 5 — 8 лет;

100% — срок страхового стажа превышает 8 лет.

Однако для некоторых лиц размер больничных равняется 100% независимо от стажа. В частности, речь идет о лицах, имеющих льготы в соответствии с законодательством:

пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;

ветераны войны;

члены семей погибших защитников и защитниц.

В то же время, если у работника в течение 12 месяцев перед страховым случаем было в наличии страхового стажа менее шести месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности рассчитывают исходя из начисленной зарплаты, с которой уплачивают страховые взносы, однако не больше суммы пособия, исчисленной из минимальной зарплаты.

Как получить выплату по больничному

Деньги по больничным выплачивает Пенсионный фонд. Для того чтобы получить выплаты по больничным от ПФУ, работодатель должен подать заявление-расчет, где содержится информация о начисленных застрахованным гражданам средствах.

Форма заявления остается неизменной.

Пенсионный фонд реализовал возможность формирования и предоставления информации о выплате средств застрахованным лицам страхователями через электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что увольняемые со службы в Украине военные имеют право на определенное денежное обеспечение. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.

Также мы писали, что для украинских граждан доступна экстренная финансовая поддержка, предусмотренная проектом "Денежная помощь и устойчивость для Украины". В "одни руки" можно получить 10,8 тыс. гривен.