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Пособие по безработице — кому из украинцев повысили выплаты до 3,6 тыс. грн

18 октября 2024 14:28
Ксения Симонова - Редактор
Пособие по безработице — в Украине вырос размер выплат с октября 2024 года
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине повысили минимальный уровень поддержки граждан, являющихся официальными безработными. С октября 2024 года некоторым украинцам будут выплачивать на около 1 тыс. гривен больше.

Об этом информирует Государственная служба занятости.

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Новый размер пособия по безработице

Как отмечают в ведомстве, некоторым категориям населения повысили минимальный размер пособия по безработице. Если раньше он составлял 2,5 тыс. гривен, то начиная с октября текущего года — 3,6 тыс. грн.

Повышение было прописано в постановлении №74 правления Фонда общеобязательного государственного соцстрахования Украины на случай безработицы от 19 сентября 2024 года.

Соответствующий текст постановления только сейчас официально обнародован.

"Новые правила уже действуют с 1 октября", — отмечается в сообщении Государственной службы занятости.

Ожидается, что нововведение коснется:

  • граждан, не имевших семь месяцев стажа за год до получения статуса безработного и им выплачивали до повышения 1,5 тыс. грн;
  • лиц, которые работали минимум семь месяцев до наступления безработицы и имели до повышения 2,5 тыс. грн;
  • граждан, являющихся внутренне перемещенными лицами, у которых отсутствуют документы о страховом стаже, получали до повышения 2,5 тыс. грн.

Размер выплат для остальных безработных

В госслужбе добавляют, что минимальный размер пособия по безработице остался прежним — 1,5 тыс. грн. Соответствующие выплаты предоставляют молодежи до 35 лет, у которой нет стажа. А также лицам, уволенным по отдельным статьям трудового законодательства: систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин, прогулы, кражи на работе.

Что касается продолжительности выплаты пособия по безработице, то во время действия военного положения оно составляет только 90 календарных дней. Однако для лиц предпенсионного возраста — 360 дней.

Подать заявление на получение финансовой помощи можно, заполнив заявление онлайн на портале государственных услуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, для семей опекунов и попечителей доступна помощь на детей от государства. Правительственная программа под названием "Ребенок не один" предусматривает предоставление выплат, в том числе в 8,9 тыс. гривен.

Также мы писали, что в октябре этого года граждане, проживающие в Николаеве, могут зарегистрироваться на получение помощи Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. В рамках программы можно оформить выплаты за три месяца.

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