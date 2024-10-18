Допомога з безробіття — в Україні зріс розмір виплат з жовтня 2024 року

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні підвищили мінімальний рівень підтримки громадян, які є офіційними безробітними. Із жовтня 2024 року деяким українцям виплачуватимуть на близько 1 тис. гривень більше.

Про це інформує Державна служба зайнятості.

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Новий розмір допомоги з безробіття

Як зазначають у відомстві, деяким категоріям населення підвищили мінімальний розмір допомоги з безробіття. Якщо раніше він становив 2,5 тис. гривень, то, починаючи з жовтня поточного року — 3,6 тис. грн.

Підвищення прописане у постанові №74 правління Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття від 19 вересня 2024 року.

Відповідний текст постанови тільки зараз офіційно оприлюднили.

"Нові правила вже діють з 1 жовтня", — наголошується у повідомленні Державної служби зайнятості.

Очікується, що нововведення торкнеться:

громадян, які не мали сім місяців стажу упродовж року до отримання статусу безробітного і їм виплачували до підвищення 1,5 тис. грн;

осіб, які працювали мінімум сім місяців перед настанням безробіття та мали до підвищення 2,5 тис. грн;

громадян, які є внутрішньо переміщеними особами, у яких відсутні документи про страховий стаж, отримували до підвищення 2,5 тис. грн.

Розмір виплат для решти безробітних

У держслужбі додають, що мінімальний розмір допомоги з безробіття залишився колишнім — 1,5 тис. грн. Відповідні виплати надають молоді до 35 років, у якої немає стажу. А також особам, звільненим за окремими статтями трудового законодавства: за систематичне невиконання обов’язків без поважних причин, прогули, крадіжки на роботі.

Щодо тривалості виплати допомоги з безробіття, то під час дії воєнного стану, він становить тільки 90 календарних днів. Проте для осіб передпенсійного віку — 360 днів.

Подати заяву на отримання фінансової допомоги можна, заповнивши заяву онлайн на порталі державних послуг "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, для родин опікунів та піклувальників доступна допомога на дітей від держави. Урядова програма під назвою "Дитина не одна" передбачає надання виплат, зокрема у 8,9 тис. гривень.

Також ми писали, що у жовтні цього року громадяни, які проживають у Миколаєві, можуть зареєструватися на отримання допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. В рамках програми можна оформити виплати за три місяці.