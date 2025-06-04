Помощь ВПЛ в июне 2025 года — кто получит или потеряет поддержку от государства

Помощь ВПЛ — что изменится для переселенцев в июне 2025 года
Летом украинцев ждут некоторые важные изменения, о которых нужно знать уже сейчас. Нововведения касаются, в частности, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие изменения произойдут в первый месяц лета.
Выплаты ВПЛ — что будет в июне
По информации Национальной социальной сервисной службы Украины, внутренне перемещенные лица, у которых возникли сложные жизненные обстоятельства, будут получать госвыплаты до сентября 2025 года.
Размер выплат в июне не изменится:
- 2 тыс. гривен в месяц — для взрослых;
- 3 тыс. гривен — для детей и людей с инвалидностью.
Люди, которые планируют впервые обратиться за помощью, должны оформить справку ВПЛ и подать заявление на получение финансовой помощи для всей семьи в приложении Дія.
Субсидия на аренду жилья — можно ли оформить в июне
Процедура оформления не изменилась:
- ВПЛ и владелец жилья предоставляют договор на аренду;
- подписывают заявление о предоставлении субсидии и компенсации части налогов.
Документы принимают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) как онлайн, так и офлайн. Решение о назначении субсидии и ее размер госструктура предоставляет в течение 10 дней.
Субсидию ВПЛ будут получать ежемесячно на свой карточный счет. А владельцу жилья ежеквартально будут начислять компенсацию на оплату налогов.
Компенсация за коммунальные услуги ВПЛ
Семьям переселенцев предоставляют скидку на выплату коммунальных услуг. С июня компенсацию переселенцам будут начислять ежемесячно, а не с задержкой в квартал.
Временное размещение ВПЛ
В июне продолжится экспериментальный проект, в рамках которого переселенцы пожилого возраста и украинцы с инвалидностью, которым пришлось выехать с территорий активных боевых действий или временно оккупированных регионов, будут получать услуги:
- по предоставлению убежища;
- по поддержанному проживанию;
- по стационарному уходу и социальной адаптации.
Ранее мы рассказывали, что переселенцы, которые основали микро-, малый и средний бизнес, могут получить грант на сумму в 10 тыс. долларов. Грантовая поддержка доступна для ВПЛ из 18 областей. Узнавайте также, на какую финпомощь могут рассчитывать украинцы с инвалидностью III группы.
Читайте Новини.LIVE!