Помощь ВПЛ в июне 2025 года — кто получит или потеряет поддержку от государства

Купюры по 500 гривен в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Летом украинцев ждут некоторые важные изменения, о которых нужно знать уже сейчас. Нововведения касаются, в частности, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие изменения произойдут в первый месяц лета.

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Выплаты ВПЛ — что будет в июне

По информации Национальной социальной сервисной службы Украины, внутренне перемещенные лица, у которых возникли сложные жизненные обстоятельства, будут получать госвыплаты до сентября 2025 года.

Размер выплат в июне не изменится:

2 тыс. гривен в месяц — для взрослых;

в месяц — для взрослых; 3 тыс. гривен — для детей и людей с инвалидностью.

Люди, которые планируют впервые обратиться за помощью, должны оформить справку ВПЛ и подать заявление на получение финансовой помощи для всей семьи в приложении Дія.

Субсидия на аренду жилья — можно ли оформить в июне

Процедура оформления не изменилась:

ВПЛ и владелец жилья предоставляют договор на аренду;

подписывают заявление о предоставлении субсидии и компенсации части налогов.

Документы принимают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) как онлайн, так и офлайн. Решение о назначении субсидии и ее размер госструктура предоставляет в течение 10 дней.

Субсидию ВПЛ будут получать ежемесячно на свой карточный счет. А владельцу жилья ежеквартально будут начислять компенсацию на оплату налогов.

Компенсация за коммунальные услуги ВПЛ

Семьям переселенцев предоставляют скидку на выплату коммунальных услуг. С июня компенсацию переселенцам будут начислять ежемесячно, а не с задержкой в квартал.

Временное размещение ВПЛ

В июне продолжится экспериментальный проект, в рамках которого переселенцы пожилого возраста и украинцы с инвалидностью, которым пришлось выехать с территорий активных боевых действий или временно оккупированных регионов, будут получать услуги:

по предоставлению убежища;

по поддержанному проживанию;

по стационарному уходу и социальной адаптации.

Ранее мы рассказывали, что переселенцы, которые основали микро-, малый и средний бизнес, могут получить грант на сумму в 10 тыс. долларов. Грантовая поддержка доступна для ВПЛ из 18 областей. Узнавайте также, на какую финпомощь могут рассчитывать украинцы с инвалидностью III группы.