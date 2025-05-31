Камбін спростив виплату компенсації за проживання ВПО — що змінилося

Купюри по 1 тисячі гривень на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні запрацюють нові правила для нарахування компенсації вартості комунальних послуг закладам, де проживають родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер цими виплатами займатимуться у Пенсійному фонді України.

Про це заявив 27 травня 2025 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Як надаватимуть компенсацію у 2025 році

За словами Дениса Шмигаля, завдяки змінам процедура ефективнішою. Так, виплати нараховуватимуть безпосередньо закладам, де проживають ВПО. Раніше компенсації отримували органи влади, на балансі яких перебувають ці заклади.

"Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою у квартал. Таким чином уряд допомагає тим, хто підтримує родини ВПО", — пояснив Денис Шмигаль.

Що ще варто знати

Розрахунки для виплат закладам компенсації за розміщення переселенців, як зазначав раніше представник уряду у Верховній Раді України (ВРУ) Тарас Мельничук, відбуватимуться на основі соціальних норм житла і соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування. Гроші щомісяця отримуватимуть:

заклади;

установи або підприємства (незалежно від форми власності), в яких безоплатно розміщуються ВПО.

Нагадаємо, ВПО в Україні продовжують отримувати від держави фіндопомогу. Відомо, які суми нарахують українцям у перший місяць літа.

Також ми розповідали, що деяких українців можуть позбавити державних виплат. Йдеться про громадян, які мають групу з інвалідності.