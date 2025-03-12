Выплаты в ВСУ — какую единовременную помощь получат военные в марте 2025 года

Военнослужащий достает деньги. Фото: Miller Law

Украинские военные имеют право на ежемесячное базовое денежное обеспечение, а также единовременные выплаты. Известно, на какую гарантированную помощь смогут рассчитывать бойцы в марте 2025 года.

Об этом говорится на портале Министерства обороны.

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Какие действуют единовременные выплаты в ВСУ в 2025 году

Как отмечается, в Минобороны прилагают усилия для обеспечения материальной и социальной поддержки военнослужащих на достойном уровне. Так, в 2025 году действует целая линейка выплат, куда, в частности, входят единовременные выплаты для поддержания материального состояния, помощь для более быстрой адаптации к службе, выплаты для поддержания здоровья, а также помощь для решения бытовых вопросов.

Также есть единовременные выплаты за выполнение особых задач в условиях военной службы.

Размер денежного обеспечения мобилизованного и военного, который несет военную службу по контракту, не отличаются. Однако бойцам, которые заключают контракт впервые, государство гарантированно выплачивает также единовременное денежное пособие.

Размеры единовременной денежной помощи

Помощь военным на оздоровление

Один раз в год военнослужащим выплачивают денежную помощь на оздоровление при уходе в отпуск. Сумма такой помощи зависит от месячного денежного обеспечения, кроме денежных вознаграждений (то есть не менее 20 тыс. грн).

Помощь на оздоровление выплачивается в размере месячного денежного обеспечения по последней занимаемой должности с учетом изменения выслуги лет бойцам, находящимся в распоряжении, временно отстраненным от должности или отстраненным от выполнения служебных обязанностей.

Подъемная помощь военным

Речь идет о денежной компенсации расходов, которые военнослужащие имели при переезде. Касается тех, кто проходит службу по контракту, и проходящих кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.

Размер пособия — месячное денежное довольствие на военнослужащего и 50% денежного довольствия на каждого члена семьи.

Помощь на социально-бытовые вопросы

Помощь на социально-бытовые вопросы выплачивают военным один раз в год. Размер равен месячному денежному обеспечению в случае:

наличия у военного инвалидности, полученной из-за ранения, связанного с защитой страны;

семье военнопленного (кроме добровольно сдавшихся в плен), пропавшего без вести;

в случае смерти в семье, ранения на войне, рождения ребенка, нарушения состояния здоровья военнослужащего или родных.

Помощь бойцам за первый контракт

Выплату предоставляют тем гражданам, которые заключают срочный контракт на прохождение службы впервые. Размер помощи в этом году следующий:

24,22 тыс. грн выплачивают для рядового состава за первый контракт на три года;

27,25 тыс. грн предоставляют для сержантского и старшинского состава за первый контракт на три года и более;

30,28 тыс. грн выплачивают для офицерского состава за первый контракт сроком на один год и более.

Помощь в случае увольнения со службы

Помощь выплачивают контрактникам в случае увольнения их со службы после окончания соглашения, по семейным обстоятельствам, сокращения должности, или по уважительным причинам (из-за ухудшения состояния здоровья).

Сумма выплаты будет зависеть от календарной выслуги лет на дату увольнения, а именно — количества полных календарных лет службы, оснований для увольнения и размера денежного обеспечения.

Ранее мы рассказывали о том, что существует две причины для отказа в выплате подъемной помощи. Речь идет о денежной компенсации расходов, которые имел военнослужащий в случае переезда в другой населенный пункт.

Также мы писали, что военнослужащим иногда вознаграждение от 30 тыс. до 100 тыс. гривен могут не начислить. Есть законные основания для отказа в выплате.