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Помощь военным — кто гарантированно получит 20 тысяч в марте

12 марта 2025 12:23
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в ВСУ — какую единовременную помощь получат военные в марте 2025 года
Военнослужащий достает деньги. Фото: Miller Law
Ксения Симонова - Редактор

Украинские военные имеют право на ежемесячное базовое денежное обеспечение, а также единовременные выплаты. Известно, на какую гарантированную помощь смогут рассчитывать бойцы в марте 2025 года.

Об этом говорится на портале Министерства обороны.

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Какие действуют единовременные выплаты в ВСУ в 2025 году

Как отмечается, в Минобороны прилагают усилия для обеспечения материальной и социальной поддержки военнослужащих на достойном уровне. Так, в 2025 году действует целая линейка выплат, куда, в частности, входят единовременные выплаты для поддержания материального состояния, помощь для более быстрой адаптации к службе, выплаты для поддержания здоровья, а также помощь для решения бытовых вопросов.

Также есть единовременные выплаты за выполнение особых задач в условиях военной службы.

Размер денежного обеспечения мобилизованного и военного, который несет военную службу по контракту, не отличаются. Однако бойцам, которые заключают контракт впервые, государство гарантированно выплачивает также единовременное денежное пособие.

Размеры единовременной денежной помощи

  • Помощь военным на оздоровление

Один раз в год военнослужащим выплачивают денежную помощь на оздоровление при уходе в отпуск. Сумма такой помощи зависит от месячного денежного обеспечения, кроме денежных вознаграждений (то есть не менее 20 тыс. грн).

Помощь на оздоровление выплачивается в размере месячного денежного обеспечения по последней занимаемой должности с учетом изменения выслуги лет бойцам, находящимся в распоряжении, временно отстраненным от должности или отстраненным от выполнения служебных обязанностей.

  • Подъемная помощь военным

Речь идет о денежной компенсации расходов, которые военнослужащие имели при переезде. Касается тех, кто проходит службу по контракту, и проходящих кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.

Размер пособия — месячное денежное довольствие на военнослужащего и 50% денежного довольствия на каждого члена семьи.

  • Помощь на социально-бытовые вопросы

Помощь на социально-бытовые вопросы выплачивают военным один раз в год. Размер равен месячному денежному обеспечению в случае:

  • наличия у военного инвалидности, полученной из-за ранения, связанного с защитой страны;
  • семье военнопленного (кроме добровольно сдавшихся в плен), пропавшего без вести;
  • в случае смерти в семье, ранения на войне, рождения ребенка, нарушения состояния здоровья военнослужащего или родных.
  • Помощь бойцам за первый контракт

Выплату предоставляют тем гражданам, которые заключают срочный контракт на прохождение службы впервые. Размер помощи в этом году следующий:

  • 24,22 тыс. грн выплачивают для рядового состава за первый контракт на три года;
  • 27,25 тыс. грн предоставляют для сержантского и старшинского состава за первый контракт на три года и более;
  • 30,28 тыс. грн выплачивают для офицерского состава за первый контракт сроком на один год и более.
  • Помощь в случае увольнения со службы

Помощь выплачивают контрактникам в случае увольнения их со службы после окончания соглашения, по семейным обстоятельствам, сокращения должности, или по уважительным причинам (из-за ухудшения состояния здоровья).

Сумма выплаты будет зависеть от календарной выслуги лет на дату увольнения, а именно — количества полных календарных лет службы, оснований для увольнения и размера денежного обеспечения.

Ранее мы рассказывали о том, что существует две причины для отказа в выплате подъемной помощи. Речь идет о денежной компенсации расходов, которые имел военнослужащий в случае переезда в другой населенный пункт.

Также мы писали, что военнослужащим иногда вознаграждение от 30 тыс. до 100 тыс. гривен могут не начислить. Есть законные основания для отказа в выплате.

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