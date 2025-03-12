Выплаты в ВСУ — какую единовременную помощь получат военные в марте 2025 года

Помощь военным — кто гарантированно получит 20 тысяч в марте
Украинские военные имеют право на ежемесячное базовое денежное обеспечение, а также единовременные выплаты. Известно, на какую гарантированную помощь смогут рассчитывать бойцы в марте 2025 года.
Об этом говорится на портале Министерства обороны.
Какие действуют единовременные выплаты в ВСУ в 2025 году
Как отмечается, в Минобороны прилагают усилия для обеспечения материальной и социальной поддержки военнослужащих на достойном уровне. Так, в 2025 году действует целая линейка выплат, куда, в частности, входят единовременные выплаты для поддержания материального состояния, помощь для более быстрой адаптации к службе, выплаты для поддержания здоровья, а также помощь для решения бытовых вопросов.
Также есть единовременные выплаты за выполнение особых задач в условиях военной службы.
Размер денежного обеспечения мобилизованного и военного, который несет военную службу по контракту, не отличаются. Однако бойцам, которые заключают контракт впервые, государство гарантированно выплачивает также единовременное денежное пособие.
Размеры единовременной денежной помощи
- Помощь военным на оздоровление
Один раз в год военнослужащим выплачивают денежную помощь на оздоровление при уходе в отпуск. Сумма такой помощи зависит от месячного денежного обеспечения, кроме денежных вознаграждений (то есть не менее 20 тыс. грн).
Помощь на оздоровление выплачивается в размере месячного денежного обеспечения по последней занимаемой должности с учетом изменения выслуги лет бойцам, находящимся в распоряжении, временно отстраненным от должности или отстраненным от выполнения служебных обязанностей.
- Подъемная помощь военным
Речь идет о денежной компенсации расходов, которые военнослужащие имели при переезде. Касается тех, кто проходит службу по контракту, и проходящих кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.
Размер пособия — месячное денежное довольствие на военнослужащего и 50% денежного довольствия на каждого члена семьи.
- Помощь на социально-бытовые вопросы
Помощь на социально-бытовые вопросы выплачивают военным один раз в год. Размер равен месячному денежному обеспечению в случае:
- наличия у военного инвалидности, полученной из-за ранения, связанного с защитой страны;
- семье военнопленного (кроме добровольно сдавшихся в плен), пропавшего без вести;
- в случае смерти в семье, ранения на войне, рождения ребенка, нарушения состояния здоровья военнослужащего или родных.
- Помощь бойцам за первый контракт
Выплату предоставляют тем гражданам, которые заключают срочный контракт на прохождение службы впервые. Размер помощи в этом году следующий:
- 24,22 тыс. грн выплачивают для рядового состава за первый контракт на три года;
- 27,25 тыс. грн предоставляют для сержантского и старшинского состава за первый контракт на три года и более;
- 30,28 тыс. грн выплачивают для офицерского состава за первый контракт сроком на один год и более.
- Помощь в случае увольнения со службы
Помощь выплачивают контрактникам в случае увольнения их со службы после окончания соглашения, по семейным обстоятельствам, сокращения должности, или по уважительным причинам (из-за ухудшения состояния здоровья).
Сумма выплаты будет зависеть от календарной выслуги лет на дату увольнения, а именно — количества полных календарных лет службы, оснований для увольнения и размера денежного обеспечения.
Ранее мы рассказывали о том, что существует две причины для отказа в выплате подъемной помощи. Речь идет о денежной компенсации расходов, которые имел военнослужащий в случае переезда в другой населенный пункт.
Также мы писали, что военнослужащим иногда вознаграждение от 30 тыс. до 100 тыс. гривен могут не начислить. Есть законные основания для отказа в выплате.
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