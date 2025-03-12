Виплати в ЗСУ — яку одноразову допомогу отримають військові у березні 2025 року

Військовослужбовець дістає гроші. Фото: Miller Law

Українські військові мають право на щомісячне базове грошове забезпечення, а також одноразові виплати. Відомо, на яку гарантовану допомогу зможуть розраховувати бійці у березні 2025 року.

Про це йдеться на порталі Міністерства оборони.

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Які діють одноразові виплати в ЗСУ у 2025 році

Як зазначається, у Міноборони докладають зусиль для забезпечення матеріальною і соціальною підтримкою військовослужбовців на гідному рівні. Так, у 2025 році діє ціла лінійка виплат, куди, зокрема, входять одноразові виплати для підтримки матеріального стану, допомога для швидшої адаптації до служби, виплати для підтримки здоров’я, а також допомога для вирішення побутових питань.

Також є одноразові виплати за виконання особливих завдань в умовах військової служби.

Розмір грошового забезпечення мобілізованого та військового, який несе військову службу за контрактом, не відрізняються. Однак бійцям, які укладають контракт уперше, держава гарантовано виплачує також одноразову грошову допомогу.

Розміри одноразової грошової допомоги

Допомога військовим на оздоровлення

Один раз на рік військовослужбовцям виплачують грошову допомогу на оздоровлення у разі вибутті у відпустку. Сума такої допомоги залежить від місячного грошового забезпечення, окрім грошових винагород (тобто не менш ніж 20 тис. грн).

Допомогу на оздоровлення виплачують у розмірі місячного грошового забезпечення за останньою займаною посадою з урахуванням зміни вислуги років бійцям, які перебувають у розпорядженні, тимчасово усуненим від посади або відстороненим від виконання службових обов'язків.

Підйомна допомога військовим

Йдеться про грошову компенсацію витрат, які військовослужбовці мали у разі переїзду. Стосується тих, хто проходить службу за контрактом, та тих, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.

Розмір допомоги — місячне грошове забезпечення на військовослужбовця і 50% грошового забезпечення на кожного члена родини.

Допомога на соціально-побутові питання

Допомога на соціально-побутові питання виплачують військовим один раз на рік. Розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню у разі:

наявності у військового інвалідності, отриманої через поранення, пов’язане із захистом країни;

родині військовополоненого (крім тих, що добровільно здалися в полон), зниклого безвісти;

у разі смерті в родині, поранення на війні, народження дитини, порушення стану здоров’я військовослужбовця чи рідних.

Допомога бійцям за перший контракт

Виплату надають тим громадянам, які укладають строковий контракт на проходження служби вперше. Розмір допомоги цьогоріч наступний:

24,22 тис. грн виплачують для рядового складу за перший контракт на три роки;

27,25 тис. грн надають для сержантського і старшинського складу за перший контракт на три роки і більше;

30,28 тис. грн виплачують для офіцерського складу за перший контракт терміном на один рік і більше.

Допомога у разі звільнення зі служби

Допомогу виплачують контрактникам у разі звільнення їх зі служби після закінчення угоди, через сімейні обставини, скорочення посади, або з поважних причин (через погіршення стану здоров’я).

Сума виплати буде залежати від календарної вислуги років на дату звільнення, а саме — кількості повних календарних років служби, підстав для звільнення та розміру грошового забезпечення.

Раніше ми розповідали про те, що існує дві причини для відмови у виплаті підйомної допомоги. Йдеться про грошову компенсацію витрат, які мав військовослужбовець у разі переїзду до іншого населеного пункту.

Також ми писали, що військовослужбовцям іноді винагороду від 30 тис. до 100 тис. гривень можуть не нарахувати. Є законні підстави для відмови у виплаті.