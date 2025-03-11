Виплати військовослужбовцям від 30 тис. грн — чому не нараховують

Винагороди в ЗСУ від 30 тис. грн — кому загрожує втрата права
Українські військові, залежно від місця несення служби та виконуваних завдань, можуть додатково отримувати винагороду від 30 до 100 тис. гривень. Проте є законні підстави, коли такі виплати можуть не нарахувати.
Відповідне питання прописане у наказі №260 Міністерства оборони.
Право на доплати військовим від 30 тис. гривень
Виплату у 30 тис. гривень призначають військовослужбовцям за виконання бойових (спеціальних) завдань, відповідно до бойових наказів. А саме:
- за інтенсивну підготовку для ведення воєнних дій;
- за управлінням угрупуваннями військ;
- за всебічне забезпечення військових угрупувань на територіях ведення воєнних дій.
Виплату у 50 тис. гривень призначають за виконання бойових (спеціальних) завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, які управляють підрозділами. Зокрема, поза районами проведення бойових дій.
Виплату у 100 тис. гривень надають військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних діях на передовій, на окупованих територіях, або між позиціями Сил оборони та противника. Відповідну суму винагороди також виплачують тим, хто займається вогневим ураженням — ракетникам, артилеристам та підрозділам протиповітряної оборони.
Також таку суму призначають тим, хто лікується після поранення, і військовополоненим.
Підстави, коли доплати можуть не нарахувати
Іноді винагороду від 30 тис. до 100 тис. гривень військовослужбовцям можуть не нарахувати, а підстави для цього можуть бути різні. Проте право на таку виплату можна відстояти у суді, якщо не стосується законних підстав. А саме:
- якщо військовий самовільно залишив частину, або дезертирував;
- якщо бійця усунули чи відсторонили від виконання службових обов’язків, або посади;
- якщо військовий відмовився виконувати бойові накази (розпорядження). Виплату не нарахують за той місяць, коли було здійснене порушення;
- якщо боєць вживав алкогольні напої або наркотичні речовини;
- якщо військовий вчиняв інші дії, за що суд притягнув до відповідальності;
- якщо боєць добровільно здався в полон, навмисно завдав собі тілесних ушкоджень.
Проте, якщо виплату додаткової винагороди не нарахували за відсутності вищевказаних підстав для відмови, то це питання варто розв’язувати з командуванням або звертатися на гарячу лінію Міноборони.
Раніше ми писали про те, що військовослужбовці іноді стикаються з проблемами у питанні законних виплат. Адвокати розповіли про найпоширеніші подібні ситуації.
Також ми повідомляли про виплати в 1 млн гривень для добровольців у віці до 25 років. Відомо, хто саме має право на отримання відповідної грошової винагороди.
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