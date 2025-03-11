Виплати військовослужбовцям від 30 тис. грн — чому не нараховують

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб

Українські військові, залежно від місця несення служби та виконуваних завдань, можуть додатково отримувати винагороду від 30 до 100 тис. гривень. Проте є законні підстави, коли такі виплати можуть не нарахувати.

Відповідне питання прописане у наказі №260 Міністерства оборони.

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Право на доплати військовим від 30 тис. гривень

Виплату у 30 тис. гривень призначають військовослужбовцям за виконання бойових (спеціальних) завдань, відповідно до бойових наказів. А саме:

за інтенсивну підготовку для ведення воєнних дій;

за управлінням угрупуваннями військ;

за всебічне забезпечення військових угрупувань на територіях ведення воєнних дій.

Виплату у 50 тис. гривень призначають за виконання бойових (спеціальних) завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, які управляють підрозділами. Зокрема, поза районами проведення бойових дій.

Виплату у 100 тис. гривень надають військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних діях на передовій, на окупованих територіях, або між позиціями Сил оборони та противника. Відповідну суму винагороди також виплачують тим, хто займається вогневим ураженням — ракетникам, артилеристам та підрозділам протиповітряної оборони.

Також таку суму призначають тим, хто лікується після поранення, і військовополоненим.

Підстави, коли доплати можуть не нарахувати

Іноді винагороду від 30 тис. до 100 тис. гривень військовослужбовцям можуть не нарахувати, а підстави для цього можуть бути різні. Проте право на таку виплату можна відстояти у суді, якщо не стосується законних підстав. А саме:

якщо військовий самовільно залишив частину, або дезертирував;

якщо бійця усунули чи відсторонили від виконання службових обов’язків, або посади;

якщо військовий відмовився виконувати бойові накази (розпорядження). Виплату не нарахують за той місяць, коли було здійснене порушення;

якщо боєць вживав алкогольні напої або наркотичні речовини;

якщо військовий вчиняв інші дії, за що суд притягнув до відповідальності;

якщо боєць добровільно здався в полон, навмисно завдав собі тілесних ушкоджень.

Проте, якщо виплату додаткової винагороди не нарахували за відсутності вищевказаних підстав для відмови, то це питання варто розв’язувати з командуванням або звертатися на гарячу лінію Міноборони.

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