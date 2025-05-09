Выплаты в 10,8 тыс. грн — где УВКБ ООН принимает заявки

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Харьковской области могут оформить денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В рамках программы предоставляется финансовая поддержка эвакуированным лицам.

Об этом информирует пресс-центр УВКБ ООН в Telegram.

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Граждане, которые эвакуируются из опасных населенных пунктов Харьковщины, могут получить необходимую финансовую поддержку.

ОО "Право на защиту" объявила соответствующую регистрацию. Подать заявки на денежную помощь можно исключительно, придерживаясь определенных правил.

Обратиться за помощью смогут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые выехали из населенных пунктов, где была объявлена обязательная эвакуация;

выезд был осуществлен в течение трех недель (имеется справка ВПЛ и справка об эвакуации);

граждане, которые не получали финпомощь в Транзитном центре (г. Харьков, ул. Мира, 102-А), или других подобных учреждениях.

"Если вы прибыли из населенных пунктов, где была объявлена обязательная эвакуация, в течение последних трех недель и еще не подавали заявку на денежную помощь — приглашаем вас обратиться в наше пространство для проверки на соответствие критериям денежной помощи и предварительной записи в очередь", — сообщают организаторы.

Размер помощи и как получить

Размер денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн на человека в месяц, всего — 10,8 тыс. грн на человека за три месяца.

С собой обязательно нужно иметь некоторые документы. А именно:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (при наличии);

справку внутренне перемещенного лица;

справку об эвакуации (дата выдачи не превышает 21 дня).

"Запись осуществляется только для лиц, которые соответствуют всем критериям. Если вы уже получали помощь — повторной регистрации нет", — добавили в организации.

Граждане могут обращаться по адресу: г. Харьков, улица Спецподразделения Кракен 4-Б (Серповая) (пространство "Свой") в будни с 09:00 до 16:00.

Маршрут. Источник: УВКБ ООН

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