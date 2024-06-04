Денежная помощь до 5 тыс. долларов — условия новой программы

Помощь от USAID — кто и как может получить 5 тыс. долларов
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о старте новой грантовой программы благодаря поддержке, предоставленной через Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID). В ее рамках можно получить 5 тысяч долларов.
Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.
Подробности программы поддержки от USAID
Как отмечают в ведомстве, грантовая программа распространяется на малый и средний бизнес в четырех областях страны. Она призвана помочь предприятиям и предпринимателям противостоять негативным последствиям войны и поспособствовать увеличению рабочих мест.
Присоединиться к программе смогут предприятия из следующих областей:
- Днепропетровская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Запорожская.
Приоритет в праве на грант будут предоставлять предприятиям и ФЛП, которые пострадали из-за войны войны и продают/производят товары или предоставляют услуги, необходимые для базовых нужд населения.
При этом деньги можно использовать на различные расходы, в частности:
- покупку оборудования;
- аренду помещения;
- оплату лизинга оборудования;
- другие потребности предприятия.
Максимальная сумма гранта по соответствующей программе составляет до 5 тысяч долларов.
Еще программа предусматривает до пяти часов бизнес-консультаций по таким вопросам как:
- бухгалтерский учет;
- маркетинг;
- юридическая помощь.
Как принять участие в программе
Для того, чтобы принять участие в программе, нужно:
- внести данные в анкету, добавив бизнес-план в произвольной форме;
- гарантировать трудоустройство на минимально шесть месяцев минимум одного человека, пострадавшего от войны. В сумму гранта не входит зарплата нового сотрудника, однако государство предоставляет компенсации, если работник имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или инвалидность;
- в четкие сроки представить отчет об использовании полученных средств на соответствующие цели, определенные программой.
Подробности можно уточнить по электронному адресу или номеру телефона:
- [email protected];
- 0 800 339 518.
Что еще стоит знать
Напомним, бизнес в течение июня 2024 года может получить финансовую помощь от EU4Business. Деньги можно направить на развитие экспорта и инноваций.
Также сообщалось, что пострадавшие от войны в ряде регионов могут оформить денежную помощь от французской организации ACTED. Один человек может получить 6,6 тысячи гривен.
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