Денежная помощь до 5 тыс. долларов — условия новой программы

Сотрудники агентства USAID. Фото: politring.com

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о старте новой грантовой программы благодаря поддержке, предоставленной через Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID). В ее рамках можно получить 5 тысяч долларов.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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Подробности программы поддержки от USAID

Как отмечают в ведомстве, грантовая программа распространяется на малый и средний бизнес в четырех областях страны. Она призвана помочь предприятиям и предпринимателям противостоять негативным последствиям войны и поспособствовать увеличению рабочих мест.

Присоединиться к программе смогут предприятия из следующих областей:

Днепропетровская;

Херсонская;

Николаевская;

Запорожская.

Приоритет в праве на грант будут предоставлять предприятиям и ФЛП, которые пострадали из-за войны войны и продают/производят товары или предоставляют услуги, необходимые для базовых нужд населения.

При этом деньги можно использовать на различные расходы, в частности:

покупку оборудования;

аренду помещения;

оплату лизинга оборудования;

другие потребности предприятия.

Максимальная сумма гранта по соответствующей программе составляет до 5 тысяч долларов.

Еще программа предусматривает до пяти часов бизнес-консультаций по таким вопросам как:

бухгалтерский учет;

маркетинг;

юридическая помощь.

Как принять участие в программе

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно:

внести данные в анкету, добавив бизнес-план в произвольной форме;

гарантировать трудоустройство на минимально шесть месяцев минимум одного человека, пострадавшего от войны. В сумму гранта не входит зарплата нового сотрудника, однако государство предоставляет компенсации, если работник имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или инвалидность;

в четкие сроки представить отчет об использовании полученных средств на соответствующие цели, определенные программой.

Подробности можно уточнить по электронному адресу или номеру телефона:

[email protected];

0 800 339 518.

Что еще стоит знать

Напомним, бизнес в течение июня 2024 года может получить финансовую помощь от EU4Business. Деньги можно направить на развитие экспорта и инноваций.

Также сообщалось, что пострадавшие от войны в ряде регионов могут оформить денежную помощь от французской организации ACTED. Один человек может получить 6,6 тысячи гривен.