Денежная помощь от ООН — кто из пенсионеров имеет право на выплаты до 1 тыс. грн

Помощь от ООН для пенсионеров — кто получит до 1 тыс. грн
В Украине в 2024 году Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) выплатит части пенсионеров финансовую помощь до 1 тыс. грн. На выплаты имеют право те, кто проживает в зоне боевых действий и получает низкие пенсии.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кому из пенсионеров ООН выплатит помощь
Речь идет о реализации программы материальной помощи Всемирной продовольственной программы ООН для людей пожилого возраста. В зависимости от того, какая пенсия у гражданина, можно рассчитывать на выплату до почти 1 тыс. грн.
Так, на финансовую помощь могут рассчитывать пенсионеры, у которых:
- пенсия не превышает 3,25 тыс. гривен;
- проживают в районах активных или возможных боевых действий (список, определен приказом № 309);
- ранее не получали дополнительную денежную выплату от международных организаций или помощь на жительство для внутренних переселенцев.
Денежная сумма равна разнице между 3,25 тыс. гривен и пенсией, получаемой гражданином.
Речь идет о проживании в районах активных или возможных боевых действий:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Как оформить доплату от ООН
Гражданам нет необходимости специально обращаться за назначением доплаты от ООН в Пенсионный фонд, ведь специалисты фонда по базам данных сами определят, кто действительно имеет право на финпомощь.
ООН перечислит деньги украинцам на основе информации, уже имеющейся в базах данных ПФУ.
Выплата поступит либо на банковскую карту, либо через почтовое отделение Укрпочты.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцам с прифронтовых территорий, которые отапливают свое жилье дровами и углем, выплатят денежную помощь. Размер в оплате может достигать 21 тыс. гривен.
Также мы писали, что некоторым гражданам, проживающим в Полтаве и области доступна регистрация на денежную помощь. Максимально оплачивается сумма в 10,8 тыс. грн.
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