Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Помощь от ООН для пенсионеров — кто получит до 1 тыс. грн arrow

Помощь от ООН для пенсионеров — кто получит до 1 тыс. грн

22 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от ООН — кто из пенсионеров имеет право на выплаты до 1 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2024 году Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) выплатит части пенсионеров финансовую помощь до 1 тыс. грн. На выплаты имеют право те, кто проживает в зоне боевых действий и получает низкие пенсии.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кому из пенсионеров ООН выплатит помощь

Речь идет о реализации программы материальной помощи Всемирной продовольственной программы ООН для людей пожилого возраста. В зависимости от того, какая пенсия у гражданина, можно рассчитывать на выплату до почти 1 тыс. грн.

Так, на финансовую помощь могут рассчитывать пенсионеры, у которых:

  • пенсия не превышает 3,25 тыс. гривен;
  • проживают в районах активных или возможных боевых действий (список, определен приказом № 309);
  • ранее не получали дополнительную денежную выплату от международных организаций или помощь на жительство для внутренних переселенцев.

Денежная сумма равна разнице между 3,25 тыс. гривен и пенсией, получаемой гражданином.

Речь идет о проживании в районах активных или возможных боевых действий:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Как оформить доплату от ООН

Гражданам нет необходимости специально обращаться за назначением доплаты от ООН в Пенсионный фонд, ведь специалисты фонда по базам данных сами определят, кто действительно имеет право на финпомощь.

ООН перечислит деньги украинцам на основе информации, уже имеющейся в базах данных ПФУ.

Выплата поступит либо на банковскую карту, либо через почтовое отделение Укрпочты.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам с прифронтовых территорий, которые отапливают свое жилье дровами и углем, выплатят денежную помощь. Размер в оплате может достигать 21 тыс. гривен.

Также мы писали, что некоторым гражданам, проживающим в Полтаве и области доступна регистрация на денежную помощь. Максимально оплачивается сумма в 10,8 тыс. грн.

выплаты ООН пенсионеры материальная помощь финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:19 На фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения — Генштаб назвал потери РФ

09:18 Враг обстрелял Днепропетровщину — в эпицентре взрывов были жилые дома

09:07 Что будет с тарифами на электричество и газ в Украине — заявление Минфина

08:45 На Запорожье россияне нанесли удары по домам и критической инфраструктуре

08:41 Залужный встретился с гимнасткой, потерявшей ногу в результате обстрела

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

08:37 Иностранное правительство хотело профинансировать ремонт моста Патона — почему не сложилось

08:36 Стало известно, сколько стоит бюджету содержание одного мобилизованного в год

08:30 Электронная очередь в ТЦК — что это, как работает и как записаться онлайн

08:28 Не только льготы и субсидии — украинцам помогут оплатить коммуналку

08:16 В Сумской области ночью раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибших

09:19 На фронте за сутки произошло 134 боевых столкновения — Генштаб назвал потери РФ

09:18 Враг обстрелял Днепропетровщину — в эпицентре взрывов были жилые дома

09:07 Что будет с тарифами на электричество и газ в Украине — заявление Минфина

08:45 На Запорожье россияне нанесли удары по домам и критической инфраструктуре

08:41 Залужный встретился с гимнасткой, потерявшей ногу в результате обстрела

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

08:37 Иностранное правительство хотело профинансировать ремонт моста Патона — почему не сложилось

08:36 Стало известно, сколько стоит бюджету содержание одного мобилизованного в год

08:30 Электронная очередь в ТЦК — что это, как работает и как записаться онлайн

08:28 Не только льготы и субсидии — украинцам помогут оплатить коммуналку

08:16 В Сумской области ночью раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибших

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

Text

08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака