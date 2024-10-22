Денежная помощь от ООН — кто из пенсионеров имеет право на выплаты до 1 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) выплатит части пенсионеров финансовую помощь до 1 тыс. грн. На выплаты имеют право те, кто проживает в зоне боевых действий и получает низкие пенсии.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кому из пенсионеров ООН выплатит помощь

Речь идет о реализации программы материальной помощи Всемирной продовольственной программы ООН для людей пожилого возраста. В зависимости от того, какая пенсия у гражданина, можно рассчитывать на выплату до почти 1 тыс. грн.

Так, на финансовую помощь могут рассчитывать пенсионеры, у которых:

пенсия не превышает 3,25 тыс. гривен;

проживают в районах активных или возможных боевых действий (список, определен приказом № 309);

ранее не получали дополнительную денежную выплату от международных организаций или помощь на жительство для внутренних переселенцев.

Денежная сумма равна разнице между 3,25 тыс. гривен и пенсией, получаемой гражданином.

Речь идет о проживании в районах активных или возможных боевых действий:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Как оформить доплату от ООН

Гражданам нет необходимости специально обращаться за назначением доплаты от ООН в Пенсионный фонд, ведь специалисты фонда по базам данных сами определят, кто действительно имеет право на финпомощь.

ООН перечислит деньги украинцам на основе информации, уже имеющейся в базах данных ПФУ.

Выплата поступит либо на банковскую карту, либо через почтовое отделение Укрпочты.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам с прифронтовых территорий, которые отапливают свое жилье дровами и углем, выплатят денежную помощь. Размер в оплате может достигать 21 тыс. гривен.

Также мы писали, что некоторым гражданам, проживающим в Полтаве и области доступна регистрация на денежную помощь. Максимально оплачивается сумма в 10,8 тыс. грн.