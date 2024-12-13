Выплаты в 10,8 тыс. грн — где открыта регистрация на помощь

Украинские деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители Львова могут подать заявки на денежную помощь от УВКБ ООН в последний день регистрации в 2024 году. Речь идет о выплате 10,8 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-центр УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Денежная помощь в размере 10,8 тыс. гривен на одного члена семьи предусмотрена для переселенцев и беженцев, которые вернулись домой. А именно:

тех, у кого есть статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые перемещались в течение последних полугода;

вернувшихся в свои дома после вынужденного выезда в другие регионы или за границу после 24 февраля 2022 года.

Однако не все из них имеют право на выплаты, поскольку необходимо иметь одно из следующих жизненных условий:

семья неполная (есть мать или отец), где есть несовершеннолетние дети или пожилые люди (55+);

в семье из взрослых есть только одинокий человек или несколько одиноких пожилых людей, где воспитывают детей до 18 лет;

семья состоит из одного или нескольких членов с особыми потребностями (имеющими тяжелые болезни/инвалидность).

Также нужно подпадать под социально-экономический критерий — ежемесячный доход ниже 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

"Подать заявку можно, если раньше вы не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как ВПЛ или лица, которые перемещались за границу или в пределах Украины из-за войны, но уже вернулись (в Украину или в свои постоянные места проживания соответственно)", — сообщают организаторы.

Где зарегистрироваться на выплаты от ООН

Граждане, которые отвечают вышеперечисленным критериям уязвимости, могут обратиться во Львове в Центр регистрации по адресу: пл. Маланюка, 2.

Заявки будут принимать в порядке живой очереди по графику с 09:00 — 16:00.

Все желающие получить помощь из семьи должны присутствовать на регистрации. Надо предоставить:

паспорт или другой документ;

идентификационный код;

справку переселенца (если есть);

банковскую карту;

свидетельство о рождении детей (если есть);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (при наличии);

удостоверения, справки от врача (при наличии болезней).

Информационная поддержка:

горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

Телеграмм-канал БФ "Право на защиту" с необходимой информацией, где можно задать вопрос по ссылке.

Напомним, дети получат новое пособие от государства в декабре этого года. Средства можно оформить в рамках программы "Теплая зима".

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