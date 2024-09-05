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Помощь от ЮНИСЕФ — в трех регионах можно получить до 22 тыс. грн

5 сентября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от ЮНИСЕФ — в трех регионах предоставляют до 22 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о начале предоставления выплат от ЮНИСЕФ для жителей прифронтовых территорий для подготовки к зиме. В рамках программы можно получить до 21,8 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Министерстве отметили, что начались первые выплаты для домохозяйств в трех прифронтовых регионах в рамках совместного проекта Минреинтеграции и ЮНИСЕФ по поддержке семей с детьми. Средства смогут получить жители в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской области.

Проект подготовки к зиме 2024/2025 должен охватить до 60 тыс. жителей прифронтовых территорий. Помощь в 21,8 тыс. гривен на этой неделе получат более 12 тыс. домохозяйств.

Ранее в ведомстве сообщали, что помощь получат также некоторые громады:

  • в Сумской области: Белопольская, Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Ямпольская, Глуховская, Свеская, Эсманская, Новослободская, Юнаковская, Ворожбянская, Шалыгинская, Путивльская.
  • в Харьковской такие громады: Богодуховское, Боровское, Дергачевское, Кондрашовское, Купянское, Куриловское, Малоданиловское, Оскольское, Старосалтовское, Циркуновское, Великобурлуцкое, Ольховское, Ольховатское, Волчанское, Золочевское.
  • в Донецкой области: Покровская, Мирноградская, Константиновская, Святогорская, Краматорская, Славянская, Дружковская, Кураховская, Новогродовская, Николаевская.
  • в Днепропетровской области: Марганецкая и Никопольская громады.
  • в Запорожской области: Камышевская и Никольская громады.
  • в Херсонской области: Нововоронцовская и Херсонская громады.

На соответствующий проект ЮНИСЕФ выделил около 260 млн гривен.

"Предполагается оказание помощи в натуральной форме (топливные брикеты, гигиенические наборы и зимняя одежда для детей до 15 лет, одеяла) или денежной поддержки для подготовки к зимнему периоду 2024/2025 годов", — сообщили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в трех областях можно получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Максимально по программе можно оформить 36 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в 2024 году финансовую помощь окажут украинкам с детьми. В частности, для получения права выплаты необходимо иметь низкий официальный доход и самостоятельно воспитывать ребенка.

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