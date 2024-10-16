Денежная помощь в октябре — где стартует регистрация на выплаты от ACTED

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые граждане могут получить финансовую помощь французской гуманитарной организации ACTED. Регистрация стартует в Сумах.

Об этом сообщил Сумской городской совет.

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Условия предоставления помощи от ACTED

Как отмечается, подать заявки на помощь от ACTED смогут жители района Добровольной, проспекта Победы и других пострадавших улиц от недавнего российского удара улиц. Помощь направлена на покрытие базовых потребностей членов домохозяйств, переживших атаку.

Сумма выплаты составляет 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи и рассчитана на три месяца. То есть можно получить за все месяцы 10,8 тыс. грн.

Помощь выплатят единовременно из расчета на всех членов семьи, перечислив денежным переводом через отделения Ощадбанка, ПриватБанка, Укрпочты или на счет IBAN.

Когда и как зарегистрироваться в помощь

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо предоставить:

документы на всех членов семьи (оригиналы паспортов);

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

реквизиты счета (справка из банка).

Заявки на помощь будут принимать 16 октября (с 10:00 до 16:00) в г. Сумы, в УПК №16.

Также представители штаба по ликвидации последствий Чрезвычайных ситуаций будут принимать от жителей заявления на обследование жилья и консультировать по другим вопросам. Для этого нужно предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

документы, удостоверяющие право собственности на имущество.

Что еще стоит знать

Напомним, в ряде громад четырех областей украинцы смогут получить компенсации за теплоснабжение от благотворительного фонда "Улыбка ЮА". Выплаты доступны для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также мы писали, что в 2024 году государство гарантирует оказание социальной помощи "для малообеспеченных семей". Украинцы при определенных условиях могут получать до 4,5 тыс. грн на одного человека.