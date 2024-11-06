Выплаты от благотворителей — где стартовала регистрация в ноябре

Помощь от благотворителей в ноябре — кто имеет право на выплаты
Некоторые уязвимые категории граждан смогут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Полтава". Средства предоставят в одном из регионов на аренду жилья сроком на шесть месяцев.
Соответствующее объявление появилось на странице "Каритас Полтава" в соцсети Facebook.
Условия программы помощи благотворителей
Как отмечают в фонде, на выплаты имеют право внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые менее 30 дней назад переехали в такие территориальные громады Полтавской области:
- Полтавская;
- Миргородская;
- Коломакская;
- Кременчугская;
- Кобеляцкая.
Также необходимо иметь хотя бы одну категорию уязвимости:
- лица с инвалидностью;
- лица с тяжелыми болезнями;
- одинокие лица старшего возраста (60+) или домохозяйство, где есть один человек или два пожилого возраста, и не имеющие поддержки родных;
- одинокие матери или родители/опекуны детей младше 18 лет;
- многодетные семьи, где трое и больше несовершеннолетних детей;
- беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.
Домохозяйство не должно получать денежную помощь от других организаций, а средний доход на одного человека не должен превышать 6318 гривен.
Как оформить выплаты и перечень документов
Для того, чтобы получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Полтава", следует обратиться по номеру телефона:
- +380503464693.
Необходимо также подготовить следующий пакет документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ, которая выдана в этом году (менее 30 дней назад);
- счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справки ОК-5 или ОК-7.
Что еще стоит знать
Напомним, в ноябре текущего года украинцы смогут подать заявки на финпомощь от ООН в Александрии Кировоградской области. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям уязвимости.
Также мы писали, что граждане имеют право на денежную помощь от Запорожского благотворительного фонда "Единство за будущее". Выплаты доступны в трех регионах.
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