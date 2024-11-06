Выплаты от благотворителей — где стартовала регистрация в ноябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые уязвимые категории граждан смогут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Полтава". Средства предоставят в одном из регионов на аренду жилья сроком на шесть месяцев.

Соответствующее объявление появилось на странице "Каритас Полтава" в соцсети Facebook.

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Условия программы помощи благотворителей

Как отмечают в фонде, на выплаты имеют право внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые менее 30 дней назад переехали в такие территориальные громады Полтавской области:

Полтавская;

Миргородская;

Коломакская;

Кременчугская;

Кобеляцкая.

Также необходимо иметь хотя бы одну категорию уязвимости:

лица с инвалидностью;

лица с тяжелыми болезнями;

одинокие лица старшего возраста (60+) или домохозяйство, где есть один человек или два пожилого возраста, и не имеющие поддержки родных;

одинокие матери или родители/опекуны детей младше 18 лет;

многодетные семьи, где трое и больше несовершеннолетних детей;

беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Домохозяйство не должно получать денежную помощь от других организаций, а средний доход на одного человека не должен превышать 6318 гривен.

Как оформить выплаты и перечень документов

Для того, чтобы получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Полтава", следует обратиться по номеру телефона:

+380503464693.

Необходимо также подготовить следующий пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка ВПЛ, которая выдана в этом году (менее 30 дней назад);

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справки ОК-5 или ОК-7.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре текущего года украинцы смогут подать заявки на финпомощь от ООН в Александрии Кировоградской области. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям уязвимости.

Также мы писали, что граждане имеют право на денежную помощь от Запорожского благотворительного фонда "Единство за будущее". Выплаты доступны в трех регионах.