Выплаты от Gate to Ukraine — какие критерии для помощи в 1 тыс. долларов

Человек держит деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В благотворительном фонде "Gate to Ukraine" обнародовали информацию о критериях предоставления денежной помощи в 2025 году. Гражданам из уязвимых категорий можно получить 1 тыс. долларов.

Об этом говорится на сайте фонда.

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Правила предоставления помощи от Gate to Ukraine

Как отмечают в фонде, помощь могут получить семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, и живут в прифронтовых районах и в "горячих точках", или оставили свои дома из-за российской агрессии. Подать заявку могут семьи, если имеют такие уязвимости:

кто-то из членов семьи имеет болезнь, требующую немедленного лечения;

имеют непригодные условия жизни из-за недостатка финансов и нет возможности вернуться в свой дом из-за оккупации/или из-за боевых действий;

необходимы деньги на восстановление поврежденного жилья;

есть потребность в специфическом медоборудовании;

у членов семьи есть болезни, которые делают невозможным трудоустройство родных;

есть потребность в немедленной эвакуации и деньгах на аренду.

Как получить денежную помощь

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную анкету на сайте фонда.

Приоритет предоставляют заявкам, которые корректно указали данные для идентификации личности заявителя.

Требуется стандартный набор документов:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

справку ВПЛ (при наличии);

другие документы, подтверждающие категорию уязвимости.

Информацию о денежной помощи также можно найти на странице GateToUkraine в Facebook.

"Мы оказываем помощь в соответствии с возможностями и ресурсами фонда. Форма-запрос открывается при условии наличия таких ресурсов. Об открытии формы мы сообщаем в наших социальных сетях", — говорится в сообщении.

Пример оказания помощи. Источник: GateToUkraine в FB

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