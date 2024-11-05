Денежная помощь — украинцы могут получить дополнительно 50 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские граждане имеют право на денежную помощь от Запорожского благотворительного фонда "Единство за будущее". Выплаты доступны сразу в трех регионах.

Об этом сообщают организаторы.

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Кто имеет право на помощь

В рамках реализации проекта "Комплексная помощь для уязвимых семей в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях" денежную помощь получат уязвимые семьи с детьми, пострадавшие от российской агрессии и проживающие в вышеуказанных областях. Проект будет действовать до апреля 2025 года.

Помощь оказывают уязвимым семьям с несовершеннолетними детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах или даже в кризисном состоянии и проживают в таких прифронтовых районах:

Запорожская область (Запорожский и Пологовский);

Харьковская область (Харьковский, Чугуевский, Лозовский, Купянский, Изюмский, Богодуховский и Красноградский);

Донецкая область (Бахмутский, Краматорский, Покровский и Волновахский).

Денежные средства получат внутренние переселенцы, местные жители и граждане, которые вернулись домой и относятся к следующим уязвимым категориям населения:

родители/опекуны воспитывают одного и более детей;

семьи воспитывают детей с инвалидностью;

есть один или два родителя с инвалидностью;

семья в сложных жизненных обстоятельствах;

мать сама воспитывает ребенка или детей;

отец, самостоятельно воспитывающий ребенка или детей;

семьи, где есть лица пожилого возраста (60+), и опекуны детей до 18 лет;

семьи с детьми, где родители потеряли работу и не получают госпомощь.

Такие семьи еще должны иметь доход меньше 6,318 тыс. гривен на одного человека и это можно подтвердить документально.

Следует отметить, что финансовую помощь в приоритете будут оказывать гражданским раненым или травмированным лицам, онкобольным, которым необходима срочная операция или химиотерапия.

Максимальный размер пособия, который будет начислен на семью, составляет 54 гривен на пять человек.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в ноябре. Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за агрессии РФ, в Сумской области.

Также мы писали, что некоторые граждане в ноябре 2024 получат помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплаты составляет 11 тыс. грн, но нужно соответствовать нескольким критериям.