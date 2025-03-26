Помощь на коммуналку — как и кто может получить 450 грн компенсации

Коммунальные квитанции и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году некоторые украинцы могут оформить помощь от государства на покрытие расходов за жилищно-коммунальные услуги. По соответствующей программе можно получать ежемесячно по 450 грн в течение полугода.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Подробнее о программе "Прихисток"

Как отметили в ПФУ, получить деньги можно по программе "Прихисток", которая предусматривает предоставление помощи в оплате за коммунальные услуги тем, кто бесплатно разместил у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Компенсация расходов назначается на шесть месяцев, затем она автоматически продлевается еще на шесть месяцев (после проведения проверки права на ее назначение). Размер компенсации — 450 грн в месяц за размещение одного человека", — сообщают в фонде.

Как присоединиться к программе компенсаций

В ПФУ объяснили, что сейчас вопросом назначения и выплаты компенсаций за коммунальные услуги и временное проживание переселенцев занимаются специалисты Пенсионного фонда.

Списки тех, кто имеет право на компенсации, уже передали ПФУ. Тем, кто ранее получал компенсацию, ее предоставят автоматически, никуда дополнительно обращаться не надо.

Те владельцы жилья, которые впервые хотят присоединиться к программе "Прихисток", должны обратиться в Пенсионный фонд. Эту процедуру можно сделать онлайн или офлайн.

Для этого владелец жилья совместно с представителем семьи переселенцев должны подать заявление установленной формы.

Существуют случаи, когда в компенсации может быть отказано:

если владелец жилья и перемещенные лица имеют родственные связи;

переселенец более месяца не проживает в доме, по адресу которого ранее назначили помощь;

перемещенное лицо находится за границей более 30 календарных дней подряд на день проведения проверки;

переселенец в течение трех месяцев до обращения приобрел, получил бесплатно или на льготных условиях жилье;

имеет жилье на безопасной территории с площадью, превышающей 13,6 кв. м на одного человека в семье.

Контакты фонда. Источник: ПФУ

Ранее мы рассказывали, что Пенсионный фонд отменил льготы за услуги ЖКХ некоторым сельским педагогам. После индексации пенсий размер их выплат превысил налоговую социальную льготу в 4,2 тыс. грн и теперь они вынуждены платить полную цену за коммуналку.

Также мы писали, что в ПФУ предупредили, что некоторые граждане получат льготы на коммуналку "задним числом". Деньги с опозданием начислят многодетным семьям.