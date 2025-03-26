Допомога на комуналку — як і хто може отримати 450 грн компенсації

Комунальні квитанції та гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році деякі українці можуть оформити допомогу від держави на покриття витрат за житлово-комунальні послуги. За відповідною програмою можна отримувати щомісяця по 450 грн протягом пів року.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Детальніше про програму "Прихисток"

Як зазначили у ПФУ, отримати гроші можна за програмою "Прихисток", яка передбачає надання допомоги в оплаті комунальних послуг тим, хто безоплатно розмістив у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Компенсація витрат призначається на шість місяців, потім вона автоматично продовжується ще на шість місяців (після проведення перевірки права на її призначення). Розмір компенсації — 450 грн на місяць за розміщення однієї людини", — повідомляють у фонді.

Як долучитися до програми компенсацій

У ПФУ пояснили, що нині питанням призначення та виплати компенсацій за комунальні послуги і тимчасове проживання переселенців займаються фахівці Пенсійного фонду.

Списки тих, хто має право на компенсації, вже передали ПФУ. Тим, хто раніше отримував компенсацію, її нададуть автоматично, нікуди додатково звертатись не треба.

Ті власники житла, які вперше хочуть долучитися до програми "Прихисток", мають звернутись до Пенсійного фонду. Цю процедуру можна зробити онлайн або офлайн.

Для цього власник житла спільно з представником родини переселенців мають подати заяву встановленої форми.

Існують випадки, коли у компенсації може бути відмовлено:

якщо власник житла та переміщені особи мають родинні зв’язки;

переселенець понад місяць не мешкає в оселі, за адресою якого раніше призначили допомогу;

переміщена особа перебуває за кордоном понад 30 календарних днів підряд на день проведення перевірки;

переселенець протягом трьох місяців до звернення придбав, отримав безоплатно чи на пільгових умовах житло;

має житло на безпечній території з площею, що перевищує 13,6 кв. м на одну людину в родині.

Контакти фонду. Джерело: ПФУ

Раніше ми розповідали, що Пенсійний фонд скасував пільги за послуги ЖКГ деяким сільським педагогам. Після індексації пенсій розмір їхніх виплат перевищив податкову соціальну пільгу у 4,2 тис. грн і тепер вони змушені платити повну ціну за комуналку.

Також ми писали, що у ПФУ попередили, що деякі громадяни отримають пільги на комуналку "заднім числом". Гроші із запізненням нарахують багатодітним родинам.