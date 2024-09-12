ПФУ рассказал, не потеряют ли украинцы право на субсидии из-за помощи от ООН

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, повлияет ли получение единовременной помощи в 21 тыс. грн на твердое топливо от ООН на право на жилищные субсидии. С вопросом, не будут ли учитывать выплату в среднемесячный совокупный доход семьи для назначения помощи, обращаются сами граждане.

Об этом сообщили в ПФУ.

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На днях стартовали выплаты от ООН гражданам из прифронтовых областей на подготовку к зиме. Деньги в сумме 21 тыс. гривен предоставят на покупку твердого топлива на домохозяйство в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Средства получат украинцы, фактически проживающие в таких областях:

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской;

Черниговской.

Речь идет о громадах, расположенных в 10-километровой зоне от госграницы из РФ или на линии столкновения (на момент подачи заявления), и/или на территориях активных/возможных боевых действий.

Денежную единовременную помощь окажут только проживающим в приватных домах и помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом.

Порядок предоставления выплат населению в течение отопительного сезона на приобретение твердого печного бытового топлива утвержден правительственным постановлением № 993 от 30.08.2024 года.

Источник: ПФУ

В фонде отметили, что полученную денежную помощь в 21 тыс. грн от ООН не будут учитывать в среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Что еще стоит знать

Напомним, уязвимые категории граждан и переселенцы в Харькове могут получить единовременную денежную помощь от УВКБ ООН в сентябре 2024 года. Для этого нужно соотвествовать установленным требованиям.

Также мы писали, что в сентябре 2024 могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скидки в 25%, 50%, 100% предоставляют, ввиду среднемесячного совокупного дохода семьи льготника.