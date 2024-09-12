ПФУ рассказал, не потеряют ли украинцы право на субсидии из-за помощи от ООН

Помощь в 21 тыс. грн от ООН — в ПФУ уточнили, как это повлияет на субсидии
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, повлияет ли получение единовременной помощи в 21 тыс. грн на твердое топливо от ООН на право на жилищные субсидии. С вопросом, не будут ли учитывать выплату в среднемесячный совокупный доход семьи для назначения помощи, обращаются сами граждане.
Об этом сообщили в ПФУ.
Помощь от ООН и право на субсидию
На днях стартовали выплаты от ООН гражданам из прифронтовых областей на подготовку к зиме. Деньги в сумме 21 тыс. гривен предоставят на покупку твердого топлива на домохозяйство в отопительном сезоне 2024-2025 годов.
Средства получат украинцы, фактически проживающие в таких областях:
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Николаевской;
- Черниговской.
Речь идет о громадах, расположенных в 10-километровой зоне от госграницы из РФ или на линии столкновения (на момент подачи заявления), и/или на территориях активных/возможных боевых действий.
Денежную единовременную помощь окажут только проживающим в приватных домах и помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом.
Порядок предоставления выплат населению в течение отопительного сезона на приобретение твердого печного бытового топлива утвержден правительственным постановлением № 993 от 30.08.2024 года.
В фонде отметили, что полученную денежную помощь в 21 тыс. грн от ООН не будут учитывать в среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
Что еще стоит знать
Напомним, уязвимые категории граждан и переселенцы в Харькове могут получить единовременную денежную помощь от УВКБ ООН в сентябре 2024 года. Для этого нужно соотвествовать установленным требованиям.
Также мы писали, что в сентябре 2024 могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скидки в 25%, 50%, 100% предоставляют, ввиду среднемесячного совокупного дохода семьи льготника.
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