Выплаты для ветеранов — как получить средства на Дія.Карту

Помощь в 1,5 тыс. грн для УБД — кто и как может получить
В Украине участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью могут воспользоваться возможностью получить от государства денежную помощь в рамках программы "Ветеранский спорт". Ежеквартальные выплаты можно оформить через мобильное приложение "Дія".
Об этом говорится на Едином портале государственных услуг "Дія".
Подробнее о программе "Ветеранский спорт"
Как отмечается, средства в рамках программы граждане могут потратить на спортивные нужды в любом спортивном заведении (на тренажерные залы, площадки, секции или клубы). Необходимо будет выбирать такие заведения, которые работают в сфере деятельности "Физическая культура и спорт" и иметь код категории продавца 7941.
Всем желающим воспользоваться возможностями программы будут начислять по 1,5 тыс. грн ежеквартально.
Программа призвана предоставить финпомощь и создать комплексную систему поддержки УБД путем физической активности. Речь идет о действенном инструменте психологической реабилитации и возобновления социальных связей.
Как оформить помощь в приложении "Дія"
Услуга доступна гражданам от 18 лет, которые имеют идентификационный код и подтвержденный статус в реестре ветеранов, удостоверение в приложении иметь не обязательно.
Для того, чтобы получить выплаты, нужно в "Дії":
- найти раздел "Ветеранский спорт;
- выбрать "Сервисы";
- перейти в "Дія.Карта";
- выбрать ее для начисления помощи;
- отправить заявку.
Средства граждане смогут получить на второй квартал, ведь на первый — дедлайн подачи заявок истек.
Ранее мы рассказывали, что некоторые категории граждан имеют особые права относительно пенсионных выплат. В частности, в списке тех, кто может воспользоваться им, участники боевых действий.
Также мы писали, что для защитников, которые принимали участие в боевых действиях, предусмотрен государством ряд льгот. В частности, они могут получить билеты на поезд бесплатно или со скидками.
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