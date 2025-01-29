Выплаты для ветеранов — как получить средства на Дія.Карту

Денежные купюры в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью могут воспользоваться возможностью получить от государства денежную помощь в рамках программы "Ветеранский спорт". Ежеквартальные выплаты можно оформить через мобильное приложение "Дія".

Об этом говорится на Едином портале государственных услуг "Дія".

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Подробнее о программе "Ветеранский спорт"

Как отмечается, средства в рамках программы граждане могут потратить на спортивные нужды в любом спортивном заведении (на тренажерные залы, площадки, секции или клубы). Необходимо будет выбирать такие заведения, которые работают в сфере деятельности "Физическая культура и спорт" и иметь код категории продавца 7941.

Всем желающим воспользоваться возможностями программы будут начислять по 1,5 тыс. грн ежеквартально.

Программа призвана предоставить финпомощь и создать комплексную систему поддержки УБД путем физической активности. Речь идет о действенном инструменте психологической реабилитации и возобновления социальных связей.

Как оформить помощь в приложении "Дія"

Услуга доступна гражданам от 18 лет, которые имеют идентификационный код и подтвержденный статус в реестре ветеранов, удостоверение в приложении иметь не обязательно.

Для того, чтобы получить выплаты, нужно в "Дії":

найти раздел "Ветеранский спорт;

выбрать "Сервисы";

перейти в "Дія.Карта";

выбрать ее для начисления помощи;

отправить заявку.

Средства граждане смогут получить на второй квартал, ведь на первый — дедлайн подачи заявок истек.

Ранее мы рассказывали, что некоторые категории граждан имеют особые права относительно пенсионных выплат. В частности, в списке тех, кто может воспользоваться им, участники боевых действий.

Также мы писали, что для защитников, которые принимали участие в боевых действиях, предусмотрен государством ряд льгот. В частности, они могут получить билеты на поезд бесплатно или со скидками.