Пенсії в Україні — хто має право на дострокові виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов

В Україні низка категорій громадян має право на дострокові пенсії за віком. Зокрема, відповідною можливістю за певних умов можуть скористатися учасники бойових дій (УБД) та багатодітні жінки.

Це передбачено статтею 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Дострокова пенсія для УБД та багатодітних жінок

Відповідно до закону, у переліку є різні категорії осіб, які мають право на дострокові пенсії.

Зокрема, така можливість надається:

учасникам бойових дій;

особам з інвалідністю через війну;

членам сімей загиблих/померлих захисників.

Пенсії призначають за умови досягнення віку 55 років (для чоловіків), 50 років (для жінок), за наявності стажу не менше 25 років (чоловіки) та мінімум 20 років (жінки).

Також право на дострокові пенсії надають багатодітним матерям, які мають п’ять і більше дітей, матерям осіб з інвалідністю з дитинства/тяжкохворих дітей, у яких немає статусу особи інвалідністю, за умови, що виховали дітей до шестирічного віку, досягли 50-річного віку, є щонайменше 15 років стажу.

За вибором матері чи за її відсутності, якщо вихованням займався батько, то йому призначають дострокову пенсію за віком після досягнення 55-річного віку та за наявності стажу мінімум 20 років.

Пенсії для звільнених з роботи та осіб з деякими хворобами

Окрім того, вийти на пенсію достроково можуть особи, яких було звільнено за 1,5 року до досягнення пенсійного віку. Право на дострокові пенсії виникає за умови, що людина на момент звільнення мала необхідну кількість стажу для призначення пенсії за віком: мінімально 35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок.

Також таким правом можуть скористатися і громадяни, які мають особливі захворювання:

гіпофізарний нанізм (ліліпути):

після досягнення чоловіками 45-річного віку, жінками — 40 років, та за наявності стажу мінімум 20 років у чоловіків, 15 років — у жінок;

громадяни, які мають інвалідність по зору першої групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства першої групи — після досягнення чоловіками 50-річного віку, жінками — 40-річного віку, та за наявності стажу мінімум 15 років у чоловіків, 10 років — у жінок.

Раніше ми розповідали, що пенсійний вік в Україні залежить від страхового стажу, а вимоги щороку стають жорсткіші. За правилами, на пенсію дозволяється виходити у 60, 63 чи 65 років.

Також повідомлялося, що українці деяких вікових категорій матимуть підвищені пенсії, якщо виплати не більші 10 тис. грн. Дехто може розраховувати на фіндопомогу від держави.