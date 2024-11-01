Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Помощь в 10,8 тыс. грн от UNHCR — где стартует регистрация arrow

Помощь в 10,8 тыс. грн от UNHCR — где стартует регистрация

1 ноября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от UNHCR — кто и где получит 10,8 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В начале ноября 2024 года жители Киевской области смогут получить финансовую помощь в рамках программы UNHCR Украина. Известны расписание выездов мобильных групп и условия предоставления выплат.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

Читайте также:

Кто имеет право на денежную помощь от UNHCR

UNHCR Украина оказывает финансовую поддержку семьям, пострадавшим от агрессии РФ и вынужденным выезжать из своего жилья.

На денежную помощь в Киевской области в размере 10,8 тыс. грн на одного человека могут претендовать внутренние переселенцы, переезжавшие за последние полгода, а также жители, которые выезжали в другие области или за пределы страны после 24 февраля 2022 года, а позже вернулись.

Средства предоставят при следующих условиях:

  • если речь идет о неполной семье с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком/стариками от 55 лет;
  • семью возглавляют люди преклонного возраста от 55 лет с детьми до 18 лет;
  • есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни или инвалидность).

Где стартует регистрация в Киевской области

Регистрация состоится в нескольких селах Киевской области. Сбор данных будет производиться мобильными группами.

Расписание выездов мобильных групп для сбора данных на программу денежной помощи на период с 4 по 8 ноября следующее:

  • 4-5 ноября

с. Варивск (Вышгородский р-н). Адрес пункта сбора данных: ул. Т. Шевченко, 11 (клуб/библиотека). Часы работы: 11:00-15:30.

  • 7 ноября

с. Тараща (Белоцерковский р-н). Адрес приёма: ул. Революции Достоинства, 2 (дом культуры). Часы работы: 11:00-15:30.

В других населенных пунктах будут также работать мобильные выездные группы благотворителей. Для этого необходимо следить за сообщениями в Telegram.

"Анонсируем визит в г. Буча. Информация о формате работы, дате и месте приема будет сообщена на следующей неделе", — добавили организаторы.

С собой нужно взять оригиналы документов на каждого члена семьи, со списком можно ознакомиться по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года граждане получат денежную помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплаты составляет 11 тыс. гривен, но для этого нужно соответствовать нескольким критериям.

Также некоторые граждане смогут подать заявки на получение финансовой помощи УВКБ ООН. Выплаты в 3,6 тыс. гривен в три месяца можно будет оформить в Черкасской области.

выплаты денежная помощь материальная помощь Киевская область финансы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:32 Подземная ловушка — в Одессе спасли дикого зверя, фото

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

18:34 Правоохранители выкрыли еще четыре схемы для уклонистов — фото

19:32 Подземная ловушка — в Одессе спасли дикого зверя, фото

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

18:34 Правоохранители выкрыли еще четыре схемы для уклонистов — фото

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Text

12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

Text

11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

Text

10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре