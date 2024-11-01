Денежная помощь от UNHCR — кто и где получит 10,8 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В начале ноября 2024 года жители Киевской области смогут получить финансовую помощь в рамках программы UNHCR Украина. Известны расписание выездов мобильных групп и условия предоставления выплат.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Кто имеет право на денежную помощь от UNHCR

UNHCR Украина оказывает финансовую поддержку семьям, пострадавшим от агрессии РФ и вынужденным выезжать из своего жилья.

На денежную помощь в Киевской области в размере 10,8 тыс. грн на одного человека могут претендовать внутренние переселенцы, переезжавшие за последние полгода, а также жители, которые выезжали в другие области или за пределы страны после 24 февраля 2022 года, а позже вернулись.

Средства предоставят при следующих условиях:

если речь идет о неполной семье с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком/стариками от 55 лет;

семью возглавляют люди преклонного возраста от 55 лет с детьми до 18 лет;

есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни или инвалидность).

Где стартует регистрация в Киевской области

Регистрация состоится в нескольких селах Киевской области. Сбор данных будет производиться мобильными группами.

Расписание выездов мобильных групп для сбора данных на программу денежной помощи на период с 4 по 8 ноября следующее:

4-5 ноября

с. Варивск (Вышгородский р-н). Адрес пункта сбора данных: ул. Т. Шевченко, 11 (клуб/библиотека). Часы работы: 11:00-15:30.

7 ноября

с. Тараща (Белоцерковский р-н). Адрес приёма: ул. Революции Достоинства, 2 (дом культуры). Часы работы: 11:00-15:30.

В других населенных пунктах будут также работать мобильные выездные группы благотворителей. Для этого необходимо следить за сообщениями в Telegram.

"Анонсируем визит в г. Буча. Информация о формате работы, дате и месте приема будет сообщена на следующей неделе", — добавили организаторы.

С собой нужно взять оригиналы документов на каждого члена семьи, со списком можно ознакомиться по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года граждане получат денежную помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплаты составляет 11 тыс. гривен, но для этого нужно соответствовать нескольким критериям.

Также некоторые граждане смогут подать заявки на получение финансовой помощи УВКБ ООН. Выплаты в 3,6 тыс. гривен в три месяца можно будет оформить в Черкасской области.