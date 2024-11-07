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Помощь в 10,8 тыс. грн в ноябре — кто имеет право на выплаты

7 ноября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в 10,8 тыс. грн — где состоится регистрация на помощь
Деньги в руках. Фото: comments.ua
Ксения Симонова - Редактор

В ноябре жители города Ирпень в Киевской области смогут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет исключительно об уязвимых категориях граждан.

Об этом говорится в Telegram-канале unhcr.org.

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Как отмечается, благотворители смогут зарегистрировать на финансовую помощь УВКБ ООН только несколько категорий граждан.

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • лица, которые выезжали за границу, но вернулись домой.

Важно иметь один из критериев уязвимости. А именно:

  • семью возглавляет либо отец, либо мать, есть несовершеннолетние дети;
  • есть пожилые члены семьи старше 55 лет;
  • в семье есть только пожилые люди (за 55 лет), которые воспитывают детей до 18 лет;
  • в семье есть лица с инвалидностью/тяжелыми хроническими болезнями, нуждающимися в уходе;
  • доход на одного человека в семье не выше 5,4 тыс. грн.

Размер выплат и как оформить

Размер выплат составляет 3,6 тыс. грн на одного человека, а за три месяца — 10,8 тыс. грн.

Представители благотворительного фонда "Право на защиту" начнут принимать заявки на помощь 7 ноября по адресу:

  • г. Ирпень, ул. 74 Стрелковой дивизии, 1. График работы: с 10:00 до 16:00.

 

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Объявлеие. Источник: unhcr.org

Необходимо с собой взять оригиналы документов каждого члена домохозяйства и всем присутствовать лично (кроме немощных и маленьких детей до двух лет). А именно:

  • паспорт гражданина/ID-карта;
  • идентификационный код;
  • справка внутренне перемещенного лица;
  • банковская карта для зачисления средств;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • документ, где удостоверяется опека над ребенком;
  • удостоверение/медсправка при инвалидности или хронической болезни.

Что еще стоит знать

Напомним, в преддверии зимы больше категорий граждан смогут получить средства от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Программу существенно расширили.

Также мы писали, что граждане могут оформить выплаты от благотворительного фонда "Каритас Полтава". Программа действует в одном из регионов и предусматривает предоставление средств на аренду жилья.

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