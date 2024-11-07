Виплати у 10,8 тис. грн — де відбудеться реєстрація на допомогу

Гроші у руках. Фото: comments.ua

У листопаді жителі міста Ірпінь Київської області зможуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Йдеться виключно про вразливих категорій громадян.

Про це повідомляється у Telegram-каналі unhcr.org.

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Як зазначається, благодійники зможуть зареєструвати на фінансову допомогу від УВКБ ООН тільки кілька категорій громадян.

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи, які виїздили за кордон, але повернулися додому.

Важливо мати один з критеріїв вразливості. А саме:

родину очолює або батько, або мати, є неповнолітні діти;

є літні члени родини, яким понад 55 років;

у сім'ї є тільки люди похилого віку (за 55 років), які виховують дітей до 18 років;

у родині є особи з інвалідністю/важкими хронічними хворобами, які потребують догляду;

дохід на одну особу в родині не вищий за 5,4 тис. грн.

Розмір виплат і як оформити

Розмір виплат становить 3,6 тис. грн на одну особу, а за три місяці — 10,8 тис. грн.

Представники благодійного фонду "Право на захист" почнуть приймати заявки на допомогу 7 листопада за адресою:

м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 1. Графік роботи: з 10:00 до 16:00.

Оголошення. Джерело: unhcr.org

Необхідно із собою взяти оригінали документів кожного члена домогосподарства і бути всім присутнім (окрім немічних та малих дітей до двох років). А саме:

паспорт громадянина/ID-карта;

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

банківська картка для зарахування коштів;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

документ, де засвідчується опіка над дитиною;

посвідчення/меддовідка у разі інвалідності чи хронічної хвороби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, напередодні зими більше категорій громадян зможуть отримати кошти від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Програму суттєво розширили.

Також ми писали, що громадяни можуть оформити виплати від благодійного фонду "Карітас Полтава". Програма діє в одному з регіонів і передбачає надання коштів на оренду житла.