Денежная помощь в 100% зарплаты — кто имеет право на повышенный размер больничных

Работница за станком. Фото: РБК-Украина

Украинцы, которые должным образом оформлены на работе, имеют право на материальную поддержку на период болезни или травмы. В некоторых случаях — на 100% от размера средней заработной платы.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

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Выплата помощи в размере 100% зарплаты

Согласно законодательству Украины, застрахованные лица имеют право на пособие на период болезни или травмы в размере 50%, 60%, 70% и 100% средней заработной платы (дохода). Соответствующий вопрос регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Так, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% при наличии у застрахованного гражданина более восьми лет страхового стажа.

Кроме того, на помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от срока приобретенного стажа имеют право, в частности:

граждане, отнесенные к первой-третьей категориям лиц, пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС;

один из родителей /лицо, которое их заменяет, ухаживающие за больным несовершеннолетним ребенком, получившим вред для здоровья вследствие катастрофы ЧАЭС;

ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших/умерших ветеранов войны и защитников и защитниц страны;

доноры, имеющие право на льготы.

Работники или гиг-специалисты резидента Дія.Сити, являющиеся застрахованными лицами, имеют право на больничные независимо от наличия стажа, в размере зарплаты, из которой фактически уплачены страховые взносы.

"Кроме того, в размере 100 процентов средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается помощь по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и оказывается пособие по беременности и родам", — добавили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получать ежемесячную денежную выплату, гарантированную государством, до 21 тыс. грн. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также о членах семей погибших/умерших граждан из числа таких лиц.

Также сообщали, что украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).