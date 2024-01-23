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Помощь в 10 тыс. грн во время войны — кто имеет право и как подать заявку

23 января 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь в 10 тыс. грн — кто получит во время войны
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине во время войны ряд территориальных громад в разных областях выплачивают единовременную денежную помощь военнослужащим. В частности средства можно получить, подав документы в Полтавской области.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Как отметили в одном из Центров предоставления административных услуг, на единовременную денежную помощь в 10 тыс. гривен могут рассчитывать военные, имеющие регистрацию в Щербановской громаде Полтавской области.

В ЦНАПе уточнили, что громада может начислить такую помощь семье военного. Для этого необходимо собрать определенный список документов.

Какие необходимы документы для помощи

В громаде отметили, что подать заявление на получение денег можно в Центре предоставления административных услуг в Розсошенцах и сельском совете Щербанов.

"Мы приняли решение выплачивать мобилизованным и служащим. Есть общий порядок предоставления. Это справка ТЦК или военный билет. И будем выплачивать", — рассказали в громаде.

В частности, граждане должны подготовить целый список документов для оформления единовременной материальной помощи. Следует предоставить следующее:

  • письменное заявление с просьбой оказать помощь;
  • согласие на обработку персональной информации;
  • справку, где указаны банковские реквизиты;
  • копии страниц паспорта/копию паспорта в форме пластиковой карты типа ID-1 (лицевая и оборотная сторона), копию выписки из Единого демографического реестра относительно регистрации места жительства гражданина-заявителя;
  • копию идентификационного номера;
  • копию справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть;
  • копию документа, подтверждающего факт мобилизации (выданного за последний месяц со дня подачи заявления).

В тергромаде отметили, что средства на счета поступят через полторы-две недели с даты подачи заявки.

Что еще стоит знать

Напомним, в январе 2024 года граждане пожилого возраста могут получить от благотворительного фонда "Гудвилл" наборы бесплатных продуктов. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.

Также мы писали, что в рамках инициативы EU4Business пострадавший из-за войны украинский бизнес сможет получить 100 грантов на 1 млн евро. В конкурсе смогут принять участие микро-, малые и средние предприятия.

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