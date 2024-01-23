Денежная помощь в 10 тыс. грн — кто получит во время войны

Помощь в 10 тыс. грн во время войны — кто имеет право и как подать заявку
В Украине во время войны ряд территориальных громад в разных областях выплачивают единовременную денежную помощь военнослужащим. В частности средства можно получить, подав документы в Полтавской области.
Об этом сообщает издание "Суспільне".
Помощь для бойцов в 10 тыс. гривен
Как отметили в одном из Центров предоставления административных услуг, на единовременную денежную помощь в 10 тыс. гривен могут рассчитывать военные, имеющие регистрацию в Щербановской громаде Полтавской области.
В ЦНАПе уточнили, что громада может начислить такую помощь семье военного. Для этого необходимо собрать определенный список документов.
Какие необходимы документы для помощи
В громаде отметили, что подать заявление на получение денег можно в Центре предоставления административных услуг в Розсошенцах и сельском совете Щербанов.
"Мы приняли решение выплачивать мобилизованным и служащим. Есть общий порядок предоставления. Это справка ТЦК или военный билет. И будем выплачивать", — рассказали в громаде.
В частности, граждане должны подготовить целый список документов для оформления единовременной материальной помощи. Следует предоставить следующее:
- письменное заявление с просьбой оказать помощь;
- согласие на обработку персональной информации;
- справку, где указаны банковские реквизиты;
- копии страниц паспорта/копию паспорта в форме пластиковой карты типа ID-1 (лицевая и оборотная сторона), копию выписки из Единого демографического реестра относительно регистрации места жительства гражданина-заявителя;
- копию идентификационного номера;
- копию справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть;
- копию документа, подтверждающего факт мобилизации (выданного за последний месяц со дня подачи заявления).
В тергромаде отметили, что средства на счета поступят через полторы-две недели с даты подачи заявки.
Что еще стоит знать
Напомним, в январе 2024 года граждане пожилого возраста могут получить от благотворительного фонда "Гудвилл" наборы бесплатных продуктов. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.
Также мы писали, что в рамках инициативы EU4Business пострадавший из-за войны украинский бизнес сможет получить 100 грантов на 1 млн евро. В конкурсе смогут принять участие микро-, малые и средние предприятия.
Читайте Новини.LIVE!