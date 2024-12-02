Выплаты на детей – какие действуют программы поддержки в декабре

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

Государство продолжает финансировать ряд программ, предусматривающих предоставление социальных выплат на детей. Известно, кто и какие суммы сможет получить в декабре 2024 года.

Об этом сообщает издание "Факты ICTV".

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Выплаты на детей, над которыми установлена опека

Согласно нормам действующего законодательства, суммы выплат детям, над которыми установлена опека, остались без изменений:

для детей до шести лет — 6,4 тыс. гривен;

для детей от шести до 18 лет — 7,99 тыс. гривен.

Если ребенок с инвалидностью, то размер выплат больше:

для детей до шести лет — 8,97 тыс. гривен;

для детей от шести до 18 лет — 11,18 тыс. гривен;

Многодетным семьям выплатят от государства соцвыплаты на каждого ребенка в размере 2,1 тыс. гривен.

Пособие по беременности в декабре

По правилам, верхний порог ежемесячной суммы пособия по беременности и родам для женщин, продолжающих работать, составляет 106,5 тыс. гривен в месяц, а нижний — 7,1 тыс. гривен.

Конечная сумма помощи гражданкам, официально трудоустроенным, зависит от уровня зарплаты за последний год работы перед выходом в декретный отпуск.

В то же время для безработных женщин уровень выплаты определяют на основе размера пособия по безработице. Они имеют право на 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица. В 2024 году это — 757 гривен.

Также государство предоставляет большую выплату в связи с рождением малыша. В текущем месяце сумма не изменилась и составляет 41,28 тыс. гривен. Сумма предоставляется траншами: сначала 10,32 тыс. гривен, в следующие месяцы в течение трех лет по 860 гривен.

Помощь одиноким матерям

В декабре продолжат получать соцпомощь одинокие матери. Для таких категорий лиц предусмотрены выплаты, зависящие от возраста ребенка:

для детей до шести лет — 2,56 тыс. гривен;

для детей от шести до 18 лет — 3,2 тыс. гривен;

для студентов стационара в возрасте 18 — 23 лет — 3,03 тыс. гривен.

Размер алиментов на детей в декабре таков:

для детей до шести лет — 2,56 тыс. гривен.

для детей от шести до 18 лет — 3,2 тыс. гривен.

для детей 18-23 лет — 3,03 тыс. гривен.

Максимальный размер алиментов не может быть выше 10 прожиточных минимумов. Для детей до шести лет — 25,63 тыс. гривен, а от шести до 18 лет — 31,96 тыс. гривен.

Пособие на детей из семей переселенцев в декабре составляет 3 тыс. гривен.

Напомним, Кабинет министров рассказал о новой помощи, в рамках которой можно получить единовременную выплату в 6,5 тыс. гривен. Деньги предусмотрены для детей из малообеспеченных семей и семей ВПЛ.

Ранее мы писали, что ЮНИСЕФ расширил программу поддержки для семей с детьми, проживающих в опасных регионах из-за боевых действий. Сумма выплаты составляет почти 22 тыс. гривен.