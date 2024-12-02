Выплаты на детей – какие действуют программы поддержки в декабре

Помощь на детей в декабре — кому выплатят по 11 тыс. грн
Государство продолжает финансировать ряд программ, предусматривающих предоставление социальных выплат на детей. Известно, кто и какие суммы сможет получить в декабре 2024 года.
Об этом сообщает издание "Факты ICTV".
Выплаты на детей, над которыми установлена опека
Согласно нормам действующего законодательства, суммы выплат детям, над которыми установлена опека, остались без изменений:
- для детей до шести лет — 6,4 тыс. гривен;
- для детей от шести до 18 лет — 7,99 тыс. гривен.
Если ребенок с инвалидностью, то размер выплат больше:
- для детей до шести лет — 8,97 тыс. гривен;
- для детей от шести до 18 лет — 11,18 тыс. гривен;
Многодетным семьям выплатят от государства соцвыплаты на каждого ребенка в размере 2,1 тыс. гривен.
Пособие по беременности в декабре
По правилам, верхний порог ежемесячной суммы пособия по беременности и родам для женщин, продолжающих работать, составляет 106,5 тыс. гривен в месяц, а нижний — 7,1 тыс. гривен.
Конечная сумма помощи гражданкам, официально трудоустроенным, зависит от уровня зарплаты за последний год работы перед выходом в декретный отпуск.
В то же время для безработных женщин уровень выплаты определяют на основе размера пособия по безработице. Они имеют право на 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица. В 2024 году это — 757 гривен.
Также государство предоставляет большую выплату в связи с рождением малыша. В текущем месяце сумма не изменилась и составляет 41,28 тыс. гривен. Сумма предоставляется траншами: сначала 10,32 тыс. гривен, в следующие месяцы в течение трех лет по 860 гривен.
Помощь одиноким матерям
В декабре продолжат получать соцпомощь одинокие матери. Для таких категорий лиц предусмотрены выплаты, зависящие от возраста ребенка:
- для детей до шести лет — 2,56 тыс. гривен;
- для детей от шести до 18 лет — 3,2 тыс. гривен;
- для студентов стационара в возрасте 18 — 23 лет — 3,03 тыс. гривен.
Размер алиментов на детей в декабре таков:
- для детей до шести лет — 2,56 тыс. гривен.
- для детей от шести до 18 лет — 3,2 тыс. гривен.
- для детей 18-23 лет — 3,03 тыс. гривен.
Максимальный размер алиментов не может быть выше 10 прожиточных минимумов. Для детей до шести лет — 25,63 тыс. гривен, а от шести до 18 лет — 31,96 тыс. гривен.
Пособие на детей из семей переселенцев в декабре составляет 3 тыс. гривен.
Напомним, Кабинет министров рассказал о новой помощи, в рамках которой можно получить единовременную выплату в 6,5 тыс. гривен. Деньги предусмотрены для детей из малообеспеченных семей и семей ВПЛ.
Ранее мы писали, что ЮНИСЕФ расширил программу поддержки для семей с детьми, проживающих в опасных регионах из-за боевых действий. Сумма выплаты составляет почти 22 тыс. гривен.
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