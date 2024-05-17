Деньги на детей — как опекунам получить помощь в 2024 году

Дети на лужайке. Фото: freepik

В 2024 году государство оказывает материальную помощь для детей, над которыми установлена опека. В правительстве объяснили, как изменились суммы и как получить деньги опекунам.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Как отмечают в пресс-центре, в 2024 году вырос размер материальной помощи, поскольку она привязана к повысившемуся прожиточному минимуму.

Сейчас размер пособия составляет:

для детей до шести лет — 6,407 тыс. грн (2,5 прожиточного минимума для детей этого возраста);

для детей до шести лет с инвалидностью — 8,97 тыс. грн (3,5 прожиточного минимума для детей этого возраста);

для детей от шести до 18 лет — 7,99 тыс. грн (2,5 прожиточного минимума для детей этого возраста);

ребенок с инвалидностью от шести до 18 лет — 11,186 тыс. грн (3,5 прожиточного минимума для детей этого возраста).

Как оформить помощь опекунам

Для того, чтобы оформить материальную помощь на детей, опекуны или попечители должны подать заявление в отделение социальной защиты населения по адресу проживания.

Граждане должны собрать пакет документов. Выплаты будут назначены на основе:

копии решения органа опеки и попечительства/суда об установлении опеки или попечительства над детьми;

копии свидетельства рождения ребенка;

справки о регистрации места жительства опекунов (попечителей) и детей;

справки о размерах пенсий, алиментов, стипендии, госпомощи, которые получают на детей опекуны или попечители;

медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до совершеннолетия.

По данным Кабинета министров, по состоянию на май 2024 года в семьях опекунов и попечителей проживает около 46 тысяч детей.

Что еще стоит знать

Напомним, летом 2024 года некоторые украинцы получат от государства единовременную денежную помощь. Речь идет о выплатах, посвященных празднику Дня Независимости, в размере до 3,1 тыс. гривен.

Также мы писали, что граждане в четырех регионах могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тыс. гривен. Такую возможность дает Благотворительный фонд "Право на защиту".