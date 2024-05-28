Соцвыплаты с 1 июня — какие суммы помощи получат малообеспеченные

Пустой кошелек в руках. Фото: pixabay

В Украине малообеспеченные семьи могут рассчитывать на помощь от государства. Известно, какие суммы и кто получит право на выплаты с 1 июня 2024 года.

Об этом сообщают Fakty ICTV.

Читайте также:

Размер пособия для малообеспеченных в 2024 году

Согласно правилам, помощь для малообеспеченных назначается, если размер совокупного дохода семьи не больше уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи. Для этого высчитывают прожиточный минимум для семьи путем добавления прожиточных минимумов для каждого члена семьи. В этом году размер прожиточного минимум вырос, в то же время в июне размер пособия не изменится.

Для семьи из матери, отца и детей четырех и восьми лет размер прожиточного минимума в 2024 году будет равен 11,815 тыс. грн:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3,028 тыс. грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3,028 тыс. грн;

прожиточный минимум для детей до 6 лет — 2,563 тыс. грн;

прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет — 3,196 тыс. грн.

Сумма выплаты для малоимущей семьи будет составлять разницу между полученным числом и общим доходом всей семьи. Сейчас помощь малоимущим семьям такова:

трудоспособные лица (доля в 55% от размера прожиточного минимума) — 1,665 тыс. грн;

лица, потерявшие трудоспособность (доля в 100% размера прожиточного минимума) — 2,361 тыс. грн;

дети — доля в 140% прожиточного минимума (до 6 лет — 3,588 тыс. грн, с 6 до 18 лет — 4,474 тыс. грн);

лица в возрасте 18-23 лет (при условии обучения) — доля в 140% прожиточного минимума — 4,239 тыс. грн.

Расширение помощи для малообеспеченных семей

Также в начале 2024 года Кабинет министров предоставил более широкие возможности для назначения соответствующей помощи малоимущим семьям. В частности, право на выплаты на шесть месяцев будут иметь:

семьи, вернувшиеся на родину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за пределами страны;

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в связи с перемещением не работали/не платили ЕСВ.

В то же время безработные трудоспособные члены семьи, которые получат такую помощь, должны будут через два месяца после ее назначения либо найти работу, либо стать на биржу труда.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут получить единовременную финансовую помощь на лечение и реабилитацию. Оказание такой помощи осуществляется органом местного самоуправления.

Также мы писали, что часть граждан сможет получить дополнительную денежную помощь. Речь идет об эвакуированных жителях прифронтовых территорий Сумской и Харьковской областей, которые относятся к категории уязвимых.