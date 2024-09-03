Денежная помощь от NRC — в сентябре стартует регистрация на выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартует регистрация на новую многоцелевую помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Записаться на новые выплаты можно будет с 9 по 18 сентября включительно.

Об этом сообщают представители NRC в соцсети Facebook.

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"В следующий понедельник, 9 сентября в 09:00, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открывает прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи", — говорится в сообщении.

Воспользоваться возможностью получения новой помощи смогут граждане из уязвимых категорий, которые:

проживают в зоне боевых действий;

пострадали от войны;

внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свой дом.

Среди критериев — домохозяйство должно физически находиться в Украине.

В то же время, если человек раньше получал денежную помощь от NRC, то все равно сможет подать заявку на дополнительную денежную помощь.

Сумма денежной помощи от NRC

Размер денежной помощи от Норвежского совета составляет 3,6 тыс. гривен на человека. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев. В общей сложности один человек сможет получить 10,8 тыс. гривен.

При подаче заявки необходимо будет предоставить личные данные, в частности, идентификационный код. Также необходимо будет включить GPS на устройстве, чтобы можно было проверить местонахождение.

Если заявка на выплаты будет успешной, то банковские данные гражданина, получающего денежную помощь, передадут финучреждениям, включая Raiffeisen Bank, RedRose или Moneygram для осуществления денежного перевода.

Регистрация на помощь NRC будет доступна по ссылке. Заявки будут принимать 10 дней — до 18 сентября в 17:00.

"Подача заявки не означает, что вы автоматически выбраны для получения денежной помощи. NRC убеждается в соответствии для программы и тщательно проверяет заявки, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям населения. Если вы ранее получали денежную помощь от NRC или другой организации, ваша заявка может быть отклонена в зависимости от вашей текущей ситуации", — добавили организаторы.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы по предоставлению многоцелевой финансовой помощи от УВКБ ООН. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.

Также украинцам объяснили, какие два вида социальной помощи можно получать одновременно. Как правило, гражданам назначают одну из выплат.