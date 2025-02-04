Субсидии для ВПЛ — как подать заявку и какие суммы новой помощи

Мужчина с женщиной за компьютером. Фото: Freepik

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подавать заявки на финансовую помощь в аренде жилья. В Министерстве социальной политики объяснили, от чего зависит сумма будущей помощи.

Об этом рассказал в комментарии для Новини.LIVE заместитель министра соцполитики Константин Кошеленко.

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Представитель Минсоцполитики, отвечающий за вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, отметил, что новая программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ стартовала 30 января 2025 года.

Это поддержка, призванная значительно упростить доступ к жилью для людей, которые в этом нуждаются.

Она доступна для подачи заявок онлайн для всех желающих через портал ведомства по ссылке.

"Запущена субсидия за аренду жилья. Прямо можно уже гуглить, подаваться онлайн. Пенсионный фонд администрирует эту услугу. Также мы работаем над тем, чтобы социальная помощь была онлайн. Например, помощь для доступна в приложении "Дія", — сообщил замминистра.

От чего будет зависеть сумма субсидии для ВПЛ

Суммы такой субсидии будут определяться индивидуально, в зависимости от места жительства и доходов людей.

"Эта сумма рассчитывается индивидуально, исходя от того, где именно проживают люди, какие они получают доходы и тому подобное. Но это действительно поддержка не просто, как раньше субсидию мы понимали как поддержку на отопление, на коммунальные, то теперь это и поддержка на аренду для ВПЛ", — добавил Кошеленко.

Подаваться на такую помощь могут переселенцы, которые:

потеряли собственное жилье из-за агрессии РФ;

выехали с территорий, которые считаются зонами активных боевых действий;

отсутствует недвижимость на подконтрольной Киеву территории;

платят за аренду жилья более чем 20% общего дохода.

Субсидии будут назначать на полгода, однако власти предусмотрели возможность продления предоставления помощи на аналогичный период.

Расчет субсидии для ВПЛ. Источник: ПФУ

Ранее мы писали, что в 2025 году внутренним переселенцам продлили выплаты еще на полгода. Средства до 3 тыс. грн будут доступны только наиболее уязвимым категориям граждан.

Также мы объясняли, почему могут задерживать помощь для переселенцев. В правительстве основной причиной называют наличие технических проблем.