Помощь на проживание для ВПЛ — кому предоставляют в 2025 году

Помощь для ВПЛ — как получить более 10 тыс. гривен
Некоторые внутренне перемещенные лица в Украине могут претендовать на получение специальной помощи от государства. Так, им предоставляют бесплатное проживание в общинах и помощь социальных специалистов в повседневной жизни.
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.
Детали о помощи для переселенцев
Речь идет о ВПЛ старшего возраста и тех, у кого есть инвалидность. В ведомстве объясняют, что эти люди не могут без ухода и вынужденно эвакуировались из опасных населенных пунктов. Поэтому у украинцев есть право на помощь социальных специалистов и бесплатное проживание в общинах.
"Государство оплачивает поддержанное проживание или стационарный уход в общинах, квартирах или домах. Также оплачивается работа команды социальных работников, которые обеспечивают уход в новых условиях, помогают людям адаптироваться к жизни, справиться с бытом, с другими необходимыми потребностями", — сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.
Так, например, соцработники в рамках своих обязанностей предоставляют ВПЛ:
- помощь в уходе;
- выполняют определенные бытовые задачи;
- покупают продукты;
- привлекают переселенцев к жизни общества;
- помогают решать правовые вопросы.
"Люди, у которых есть право пользоваться этими услугами, могут самостоятельно выбирать место их предоставления. В общем, расходы на такое проживание и уход составляют примерно 13 - 16 тыс. грн ежемесячно (сумма зависит от уровня поддержки)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Полтавской области украинцам оказывают финансовую помощь от УВКБ ООН. Деньги выплачивают ВПЛ.
Также мы рассказывали, что Швейцария окажет финансовую поддержку украинцам из трех регионов. Известно, о какой сумме идет речь.
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