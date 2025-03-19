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Помощь для ВПЛ — как получить более 10 тыс. гривен

19 марта 2025 20:47
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Помощь на проживание для ВПЛ — кому предоставляют в 2025 году
Купюры гривны номиналом в 1 тысячу. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Некоторые внутренне перемещенные лица в Украине могут претендовать на получение специальной помощи от государства. Так, им предоставляют бесплатное проживание в общинах и помощь социальных специалистов в повседневной жизни.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Речь идет о ВПЛ старшего возраста и тех, у кого есть инвалидность. В ведомстве объясняют, что эти люди не могут без ухода и вынужденно эвакуировались из опасных населенных пунктов. Поэтому у украинцев есть право на помощь социальных специалистов и бесплатное проживание в общинах.

"Государство оплачивает поддержанное проживание или стационарный уход в общинах, квартирах или домах. Также оплачивается работа команды социальных работников, которые обеспечивают уход в новых условиях, помогают людям адаптироваться к жизни, справиться с бытом, с другими необходимыми потребностями", — сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Так, например, соцработники в рамках своих обязанностей предоставляют ВПЛ:

  • помощь в уходе;
  • выполняют определенные бытовые задачи;
  • покупают продукты;
  • привлекают переселенцев к жизни общества;
  • помогают решать правовые вопросы.

"Люди, у которых есть право пользоваться этими услугами, могут самостоятельно выбирать место их предоставления. В общем, расходы на такое проживание и уход составляют примерно 13 - 16 тыс. грн ежемесячно (сумма зависит от уровня поддержки)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской области украинцам оказывают финансовую помощь от УВКБ ООН. Деньги выплачивают ВПЛ.

Также мы рассказывали, что Швейцария окажет финансовую поддержку украинцам из трех регионов. Известно, о какой сумме идет речь.

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