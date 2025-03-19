Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Допомога для ВПО — як отримати понад 10 тис. гривень arrow

Допомога для ВПО — як отримати понад 10 тис. гривень

19 березня 2025 20:47
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Допомога на проживання для ВПО — кому надають у 2025 році
Купюри гривні номіналом в 1 тисячу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Деякі внутрішньо переміщені особи в Україні можуть претендувати на отримання спеціальної допомоги від держави. Так, їм надають безоплатне проживання у громадах та допомогу соціальних фахівців у повсякденному житті. 

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики

Читайте також:

Деталі про допомогу для переселенців

Йдеться про ВПО старшого віку та тих, хто має інвалідність. У відомстві пояснюють, що ці люди не можуть без догляду та вимушено евакуювалися з небезпечних населених пунктів. Тому в українців є право на допомогу соціальних фахівців та безоплатне проживання у громадах. 

"Держава оплачує підтримане проживання або стаціонарний догляд в громадах, квартирах чи будинках. Також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд в нових умовах, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом, з іншими необхідними потребами", — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович. 

Так, наприклад, соцпрацівники в рамках своїх обов'язків надають ВПО:

  • допомогу в догляді; 
  • виконують певні побутові задачі;
  • купують продукти;
  • залучають переселенців до життя громади;
  • допомагають розв'язувати правові питання.

"Люди, у яких є право користуватися цими послугами, можуть самостійно обирати місце їх надання. Загалом, витрати на таке проживання та догляд складають приблизно 13 – 16 тис. грн щомісяця (сума залежить від рівня підтримки)", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Полтавській області українцям надають фінансову допомогу від УВКБ ООН. Гроші виплачують ВПО. 

Також ми розповідали, що Швейцарія надасть фінансову підтримку українцям з трьох регіонів. Відомо, про яку суму йдеться. 

виплати фінансова допомога гроші ВПО соціальна допомога
Реклама
Реклама
Реклама