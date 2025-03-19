Допомога на проживання для ВПО — кому надають у 2025 році

Купюри гривні номіналом в 1 тисячу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі внутрішньо переміщені особи в Україні можуть претендувати на отримання спеціальної допомоги від держави. Так, їм надають безоплатне проживання у громадах та допомогу соціальних фахівців у повсякденному житті.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Деталі про допомогу для переселенців

Йдеться про ВПО старшого віку та тих, хто має інвалідність. У відомстві пояснюють, що ці люди не можуть без догляду та вимушено евакуювалися з небезпечних населених пунктів. Тому в українців є право на допомогу соціальних фахівців та безоплатне проживання у громадах.

"Держава оплачує підтримане проживання або стаціонарний догляд в громадах, квартирах чи будинках. Також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд в нових умовах, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом, з іншими необхідними потребами", — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Так, наприклад, соцпрацівники в рамках своїх обов'язків надають ВПО:

допомогу в догляді;

виконують певні побутові задачі;

купують продукти;

залучають переселенців до життя громади;

допомагають розв'язувати правові питання.

"Люди, у яких є право користуватися цими послугами, можуть самостійно обирати місце їх надання. Загалом, витрати на таке проживання та догляд складають приблизно 13 – 16 тис. грн щомісяця (сума залежить від рівня підтримки)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтавській області українцям надають фінансову допомогу від УВКБ ООН. Гроші виплачують ВПО.

Також ми розповідали, що Швейцарія надасть фінансову підтримку українцям з трьох регіонів. Відомо, про яку суму йдеться.