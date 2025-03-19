Допомога на проживання для ВПО — кому надають у 2025 році

Допомога для ВПО — як отримати понад 10 тис. гривень
Деякі внутрішньо переміщені особи в Україні можуть претендувати на отримання спеціальної допомоги від держави. Так, їм надають безоплатне проживання у громадах та допомогу соціальних фахівців у повсякденному житті.
Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.
Деталі про допомогу для переселенців
Йдеться про ВПО старшого віку та тих, хто має інвалідність. У відомстві пояснюють, що ці люди не можуть без догляду та вимушено евакуювалися з небезпечних населених пунктів. Тому в українців є право на допомогу соціальних фахівців та безоплатне проживання у громадах.
"Держава оплачує підтримане проживання або стаціонарний догляд в громадах, квартирах чи будинках. Також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд в нових умовах, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом, з іншими необхідними потребами", — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Так, наприклад, соцпрацівники в рамках своїх обов'язків надають ВПО:
- допомогу в догляді;
- виконують певні побутові задачі;
- купують продукти;
- залучають переселенців до життя громади;
- допомагають розв'язувати правові питання.
"Люди, у яких є право користуватися цими послугами, можуть самостійно обирати місце їх надання. Загалом, витрати на таке проживання та догляд складають приблизно 13 – 16 тис. грн щомісяця (сума залежить від рівня підтримки)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Полтавській області українцям надають фінансову допомогу від УВКБ ООН. Гроші виплачують ВПО.
Також ми розповідали, що Швейцарія надасть фінансову підтримку українцям з трьох регіонів. Відомо, про яку суму йдеться.
Читайте Новини.LIVE!