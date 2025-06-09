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Главная Финансы Помощь для украинок — кто получит от 3 до 7 тыс. долларов

Помощь для украинок — кто получит от 3 до 7 тыс. долларов

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Дата публикации 9 июня 2025 13:00
Выплаты от Фонда Говарда Баффета — кто из женщин получит до 7 тыс. долларов
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Международная гуманитарная организация "Mercy Corps" открыла регистрацию на предоставление целевой денежной помощи для женщин-фермеров. Заявки в рамках программы при финансовой поддержке фонда Говарда Баффета смогут подать жители 11 регионов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы общественной организации "Совет женщин-фермеров" (Women's Farmers Council).

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Условия программы помощи от Mercy Corps для женщин

Украинки, которые имеют бизнес в сфере фермерства, могут оформить денежную помощь в рамках программы поддержки сельского хозяйства.

По программе, женщины получат доступ к:

  1. Обучению по направлениям: развитие и усиление навыков ведения предпринимательской деятельности в зависимости от предыдущего опыта участниц; специализированное с/х обучение по направлениям на выбор: овощеводство, ягодоводство, садоводство, пчеловодство, птицеводство, скотоводство, свиноводство, кролиководство, овцеводство, козоводство.
  2. Поездкам на передовые фермерские хозяйства (в случае успешного прохождения обучения).
  3. Финансовой помощи от 3 тыс. до 7 тыс. долларов для старта и развития собственного дела.

Проект охватит такие области:

  • Днепропетровскую;
  • Донецкую;
  • Запорожскую;
  • Кировоградскую;
  • Николаевскую;
  • Одесскую;
  • Полтавскую;
  • Сумскую;
  • Харьковскую;
  • Херсонскую;
  • Черниговскую.
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Объявления. Источник: ОО Совет женщин-фермеров

Кто именно сможет принять участие в программе

К участию в программе будут допущены местные жительницы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из вышеперечисленных регионов. Также они должны соответствовать условиям:

  • возглавлять домохозяйство или действующий агробизнес с опытом ведения с/х деятельности;
  • стремится начать собственный бизнес в сфере агропроизводства, не имея опыта;
  • осуществляют или планируют осуществлять аграрную деятельность на участке земли площадью, не превышающей 150 гектаров.

Уточнить вопросы по программе можно по телефону: 0 800 332 590.

Напомним, на этой неделе на Сумщине будет доступна регистрация на программу помощи от UNHCR Ukraine. В ее рамках можно будет оформить выплаты в 10,8 тыс. грн на каждого человека в семье.

Ранее мы рассказывали, что в Николаевской области заработает программа секторальной финпомощи от ВПП ООН. Размер ежемесячных выплат достигнет 1,2 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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