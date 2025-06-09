Выплаты от Фонда Говарда Баффета — кто из женщин получит до 7 тыс. долларов

Помощь для украинок — кто получит от 3 до 7 тыс. долларов
Международная гуманитарная организация "Mercy Corps" открыла регистрацию на предоставление целевой денежной помощи для женщин-фермеров. Заявки в рамках программы при финансовой поддержке фонда Говарда Баффета смогут подать жители 11 регионов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы общественной организации "Совет женщин-фермеров" (Women's Farmers Council).
Условия программы помощи от Mercy Corps для женщин
Украинки, которые имеют бизнес в сфере фермерства, могут оформить денежную помощь в рамках программы поддержки сельского хозяйства.
По программе, женщины получат доступ к:
- Обучению по направлениям: развитие и усиление навыков ведения предпринимательской деятельности в зависимости от предыдущего опыта участниц; специализированное с/х обучение по направлениям на выбор: овощеводство, ягодоводство, садоводство, пчеловодство, птицеводство, скотоводство, свиноводство, кролиководство, овцеводство, козоводство.
- Поездкам на передовые фермерские хозяйства (в случае успешного прохождения обучения).
- Финансовой помощи от 3 тыс. до 7 тыс. долларов для старта и развития собственного дела.
Проект охватит такие области:
- Днепропетровскую;
- Донецкую;
- Запорожскую;
- Кировоградскую;
- Николаевскую;
- Одесскую;
- Полтавскую;
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Херсонскую;
- Черниговскую.
Кто именно сможет принять участие в программе
К участию в программе будут допущены местные жительницы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из вышеперечисленных регионов. Также они должны соответствовать условиям:
- возглавлять домохозяйство или действующий агробизнес с опытом ведения с/х деятельности;
- стремится начать собственный бизнес в сфере агропроизводства, не имея опыта;
- осуществляют или планируют осуществлять аграрную деятельность на участке земли площадью, не превышающей 150 гектаров.
Уточнить вопросы по программе можно по телефону: 0 800 332 590.
Напомним, на этой неделе на Сумщине будет доступна регистрация на программу помощи от UNHCR Ukraine. В ее рамках можно будет оформить выплаты в 10,8 тыс. грн на каждого человека в семье.
Ранее мы рассказывали, что в Николаевской области заработает программа секторальной финпомощи от ВПП ООН. Размер ежемесячных выплат достигнет 1,2 тыс. грн.
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